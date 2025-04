30 часа пауза?: Отговорът на Украйна на великденското примирие на Путин

След като руският диктатор Владимир Путин обяви великденско примирие, от външното министерство на Украйна реагираха, че не вярват на думите му и ще следят действията от руска страна. Путин направи изявление, че уж е готов за прекратяване на огъня - за 30 часа вместо за 30 дни. За съжаление, имаме дълга история на неговите изявления, които не съответстват на действията му. Знаем, че на думите му не може да се вярва и ще гледаме действията, а не думите, написа първият дипломат на Украйна Андрий Сибиха в социалната мрежа Х.

"Позицията на Украйна остава ясна и последователна: още в Джеда на 11 март ние се съгласихме безусловно с предложението на САЩ за пълно временно прекратяване на огъня за 30 дни.

Русия отказа и руският отказ на САЩ продължава вече 39 дни. Вместо това московският режим налага различни условия и засили терора срещу Украйна, срещу цивилните граждани и гражданската инфраструктура в цялата страна", пише Сибиха.

И добавя: "Русия може да се съгласи по всяко време с предложението за пълно и безусловно 30-дневно прекратяване на огъня, което е на масата от март.

Искаме да видим руските сили действително да прекратят огъня във всички посоки. Също така призоваваме всички наши партньори и международната общност да бъдат бдителни. Само действията, а не думите разкриват истината: тази война започна и продължава само заради Русия."

