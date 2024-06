Според разследването командирът на 138-а зенитно-ракетна бригада на ВСУ на 23 февруари е заповядал на своите подчинени да свалят самолет на руските военно-въздушни сили.

„Горните действия доведоха до смъртта на 10 души от екипажа и унищожаването на самолета“, се казва в изявлението. Дзяман беше обявен за федерално издирване.

А-50У е модернизирана версия на разузнавателния самолет А-50. Цената му надхвърля 300 милиона долара. Оборудването на такива самолети може едновременно да проследява няколко десетки цели в небето и на земята.

Това е вторият разузнавателен самолет, свален от украинските военни. Първият беше свален в средата на януари над Азовско море.

