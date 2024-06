Без спирка: Украинците се похвалиха с още един свален руски Су-25 (ВИДЕО)

В публикация в Telegram подразделението заяви, че самолетът е бил на бойна мисия, когато е бил поразен от "добре насочен изстрел" от преносима зенитно-ракетна система.

Видеозаписът на инцидента, публикуван от Националната гвардия, показва и победните викове на украинските войски.

Още: Глупаво: Украйна пилее изтребители - анализ на западен експерт (ВИДЕО)

Проектираният в СССР Су-25 е тежко брониран самолет за наземни атаки, който осигурява близка въздушна поддръжка на руските сухопътни войски.

Това е вторият руски самолет Су-25, за който Украйна твърди, че е свален този месец. През май украинците твърдяха, че са свалили цели 6 руски самолета Су-25.

Още: Броячът се върти: Шести руски Су-25 е приземен през май завинаги в Украйна (ВИДЕО)

На 28 юни Генералният щаб на украинската армия обобщи, че Русия е загубила 360 самолета от началото на пълномащабната си инвазия.

Още: Руските изтребители падат като камъни: Су-34 се разби, екипажът му загина, свален е и Су-25

Украинската артилерийска група TIVAZ пък намеква за унищожаването на радар на руска система за противовъздушна отбрана C-500 с помощта на ракета ATACMS с касетъчни боеприпаси. Това би било първото потвърдено унищожаване на елементи от този комплекс, ако е вярно.

Наскоро началникът на украинското разузнаване Кирило Буданов потвърди, че Русия е разположила такава система в окупирания Крим.

Ukrainian Artillery Group TIVAZ hints towards the destruction of an S-500 air defense radar by cluster ATACMS. This would be the first confirmed destruction of elements of this complex. Budanov recently confirmed Russia shipped this system to occupied Crimea. pic.twitter.com/sUpDUjcMD6