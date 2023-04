Анализ: САЩ ще трябва да пратят военни в Украйна, ако не помагат достатъчно сега

От ISW посочват, че дълга война в Украйна е единствено цел на Кремъл, защото издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин се провали в плана си бързо да подчини Украйна с военна сила, но не иска да се откаже от целта си Украйна да му играе по свирката и премина на план Б, а именно – война на изтощение.

Дали обаче план Б за Путин ще е успешен зависи от два фактора – пространство и време. Пространство означава американската (и западната) помощ за Украйна да е достатъчно голяма, за да може Киев да освободи завладените от руснаците украински земи. Без това да се случи, дълга война не може да бъде избегната. Време означава колко бързо необходимата помощ ще бъде давана на Украйна – методът "капка по капка" убива инерцията на Украйна, категорични са от ISW и добавят, че да се мисли в помощ само на сегашната украинска контраофанзива без план какво ще се прави след края ѝ също няма да спре сценария "дълга война". "Украйна няма да освободи всички свои окупирани земи с една контраофанзива – ще трябват няколко успешни контраофанзиви, за да бъде спечелна войната", посочват още американските специалисти: Година война в Украйна: Владимир Путин - какво планира, за какво излъга, какво излезе? (ВИДЕО)

ISW предупреждава – сега Русия може да е отслабена, но голямата ѝ цел е да се противопоставя успешно на САЩ и НАТО. Руската стратегия е да контролира Украйна, но също и Беларус, и Молдова в подобие на СССР. Затова САЩ не трябва да подценява руските способности в дълга война – ако Кремъл печели в Украйна, дори бавно, ще може да реформира и обнови армията си за бъдеща, по-мащабна война и това ще значи много по-големи икономически и военни усилия от НАТО, за да бъде спряна руската имперска политика. Всяко мирно сшпоразумение, в което Русия запазва каквато и да е част от окупираните украиски земи, ще значи и, че Западът се е поддал на изнудването на Путин и заплахите му с ядрено оръжие, вярват от ISW.

Междувременно, в Русия има нова промяна във висшето военно ръководство – замяната на досегашния руски военен зам.-министър Михаил Мизинцев със заместник-ръководителя на Росгвардия Алексей Кузменков. Мизинцев е известен като човека, който ръководи операцията срещу Мариупол и сриването на украинския град, но и той отговаря за логистиката в руската армия. Съответно, слуховете сред руските военни блогъри са, че Мизинцев е отстранен именно заради големи проблеми с руската логистика. Той пое отговорността в края на септември, 2022 година, когато беше отстранен генерал Дмитрий Булгаков. Отделно, Юри Кузнецов ще стане ръководител на Главна дирекция "Човешки кадри" на руското военно министерство, а Станислав Гаджимагомедов ще поеме Руския национален център за отбрана – това също усилено се коментира в руското телеграм пространство, занимаващо се с темата „военно дело“. Руският национален център за отбрана е центрът, който координира операциите на руската армия – така че всички тези промени са много значими и може би са отговор на предстоящата украинска контраофанзива, коментира ISW в дневния си анализ.

Що се отнася до бойното поле, при Бахмут няма никакъв потвърден с геолокализирани кадри руски напредък в смисъл на превземане и укрепване на нови позиции. Според сутрешната сводка на украинския щаб е парирана руска пехотна атака при Богдановка, на 5-6 километра от самия Бахмут. Руското военно министерство говори за овладени четири квартала в Бахмут, отново без конкретика. Показателно е, че руският пропагандист Семьон Пегов не обелва и дума за тези "успехи", а свързваният с финансиране от Евгений Пригожин популярен руски телеграм канал "Рибар" за втори пореден ден се занимава с битката при гаражен комплекс до медицинския колеж. "Рибар" твърди, че от юг руснаците са овладели района около водния канал.

Интересен факт е, че политическият редактор на германския таблоид "Билд" Юрген Рьопке вади заключение, че и път Т0504 Константиновка – Часов Яр – Бахмут е бил прекъснат физически от руснаците, защото 93-та украинска бригада си самовзривила нарочно една от досегашните защитни позиции. Рьопке е известен с гръмките си твърдения за войната, за което често е обвиняван, че прибързва. Показателно е, че в публикацията си в Twitter той е сбъркал името на пътя.

And that was it. After losing the O0506 via Khromove, Ukraine lost the T0604 via Ivanivske. That was its last supply route into Bakhmut. Explains why they started blowing up their own positions in the outer West of the city. pic.twitter.com/Yhc20wJsX0