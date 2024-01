Анализ за риска при Авдеевка. Русия ръмжи към Дания (ВИДЕО)

Лек спад на интензивността на военните действия се наблюдава в Украйна – на дневна база. През изминалото денонощие е имало 80 бойни сблъсъка по целия фронт, което е с над 20 по-малко спрямо предишните 24 часа, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Според наличните данни, известно отслабване на руските атаки има при Авдеевка – почти двойно понижение на дневна база (25 отбити руски пехотни атаки за изминалите 24 часа срещу 44 предишното денонощие), в Лиманското направление (през Луганска област) също има сериозно намаление на интензивността на боевете – 7 отбити руски пехотни атаки за денонощието. Отделно, в направлението "Маринка", при Новомихайловка (югозападно предградие на град Донецк) и Григоровка също има само 6 отбити руски пехотни атаки за денонощието, според украинската сводка.

Русия се похвали с превземането на село Хромално в Луганска област – далеч на юг спрямо Купянск, стратегическото значение на населеното място е нулево (СНИМКИ и КАРТА)

Още: Руснаците пак се хвърлиха бясно напред при Авдеевка, Купянск и Лиман (ВИДЕО)

Поглед към Авдеевка

SBU unit 'A' with a compilation of recently destroyed Russian equipment since the beginning of 2014.



Among the losses are ~300 personnel, 19 tanks, 33 armored vehicles, 22 artillery systems, 3 MLRS, 5 air defense complexes, 6 EW-systems, warehouses and hideouts/fortifications. pic.twitter.com/arJVnkQxbH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2024

Украинският военен наблюдател и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил и в украинския генщаб, коментира специално ситуацията в Авдеевка след тревожните думи на украинския журналист Юрий Бутусов: В Авдеевка е на път да стане критично: Сигнал от известен украински журналист (КАРТА)

Машовец потвърждава думите на Бутусов, че има засилени опити на руската армия да пробие от юг в Авдеевка – през промишлената зона и през участък от Донецкия пръстен път от страната на "Спартак" и "Агро-Нефт" (бел. ред. - точките почивен комплекс "Царски лов“ и винпрома СНТ "Виноградники"). Той добавя, че руснаците действително са настъпили от изток към улиците "Колосова" и "Лермонтов". „Предните руски части обаче все още са далеч от прекъсването на пътя Т-05-05, който осигурява логистиката на ключовата украинска позиция "Зенит", на север от него“, казва Машовец и уточнява - "Зенит" е позицията, където се намираше ПВО на град Донецк и тази позиция е ключова, за да се удари т.нар. 9-ти квартал (Опитно). "Вероятно в близко бъдеще руснаците със сигурност ще се опитат да пробият до надлеза в задната част на "Зенит" (кръстовището на околовръстния път и пътя T-05-05), заключва Машовец - КАРТА.

Avdiivka direction. Ukrainian troops of the 47th Mechanized Brigade clearing positions. pic.twitter.com/G9Msz5PYVA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2024

По темата, в обзора на популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, изрично пише, че руснаците поели пълен контрол над почивния комплекс "Царски лов". Институтът за изучаване на войната (ISW) посочва, че досега няма геолокализирани видеокадри за потвърждение.

(КАРТА) При Бахмут изглежда руснаците са успели да напреднат малко повече към пътя между Клещеевка и Ивановско (7-5 километра югозапад-запад от Бахмут). Ако пътят бъде изцяло отрязан, украинците едва ли дълго ще могат да останат в Клещеевка. Геолокализирани видеокадри показват как руски танков екипаж бяга, след като танкът му е поразен от украинците:

First video showing Russian tankers retreat after their tank is damaged/destroyed. pic.twitter.com/PWMga3r4cl — German_Observer (@GermanObserver1) January 20, 2024

Horrifying footage from Bakhmut after the arrival of the "Russian world" pic.twitter.com/XHLo3zMvJC — NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2024

Същевременно, украинският военен експерт Олексий Хетман изрично коментира, че за да се говори за голяма офанзива към Крим откъм Днепър, предмостието там трябва да е поне 20 километра в ширина и дълбочина - предмостието в Кринки е 10 пъти по-малко. Ако има такова предмостие, украинците ще атакуват Армянск и Скадовск, добавя той:

Military expert Oleksiy Hetman thinks a wider and deeper bridgehead on the Dnipro is need for further advances south.



"We need to build a bridgehead that will be along the Dnipro for at least 20 kilometers, and 20 kilometers deep from the shore. Heavy equipment and additional… pic.twitter.com/87efM1LrvK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 21, 2024

За отбелязване е и, че МААЕ изрично заяви, че руснаците са разположили мини между външната и вътрешната ограда на АЕЦ Запорожие – от руска страна не само не отрекоха, но и обявиха, че това било необходимо за опазването на ядрената централа, а говорителят на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна Андрий Юсов коментира, че минирането не е нищо ново и заплахата за АЕЦ-а (тоест за ядрена авария) остава, докато руските окупационни сили го контролират.

ОЩЕ: Русия напред, Украйна назад: Бъдещето на военните действия и голямата картина (ВИДЕО)

Русия продължава да се зъби на всеки неудобен за Путин

Руският посланик в Дания Владимир Барбин даде интервю пред РИА Новости, в което неособено завоалирано заплаши скандинавската страна – защото тя вече има споразумение, с което дава достъп на американската армия до своите военни бази. Барбин посочи, че това създавало нови стратегически предизвикателства пред Русия в Балтийско море и че Русия ще определи "необходимите отговори" на тези действия.

На 21 декември, 2023 година Дания и САЩ подписаха споразумение за отбрана, съгласно което Съединените щати може да разположат свои военни и военно оборудване за постоянно в датски военни бази. Барбин нарече това споразумение "умишлен акт на ескалация в региона".

Беларуският диктатор Александър Лукашенко приветства разполагането на ракети "Искандер" с ядрени бойни глави в Украйна. Той заяви, че те ще се използват "по заповед на президента" - явно визира Владимир Путин и че откакто ракетите дошли, "особено лудите по границата" позамлъкнаха – явна препратка към Полша:

Belarusian dictator Lukashenko thanked Russia for their help last year and said that Belarus received Iskander missiles with nuclear warheads.



"After the missiles arrived, countries lowered their voice especially those crazy ones on the border. God forbid the use of it." pic.twitter.com/0FA607RBfI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2024

Междувременно, проучване на независимата аналитична платформа VoxUkraine сочи, че 63% от избягалите от Украйна заради войната украинци са се върнали обратно. Става въпрос за данни до края на август, 2023 година. 64% от тези, които не са се върнали, планират да се върнат, а 27% от все още невърналите се твърдо са решили да се върнат.

Още: Украйна удари с дронове руски газов терминал чак в Ленинградска област (ВИДЕО)