Балистични ракети: Русия има по-надеждни съюзници от Украйна (ВИДЕО)

Официално, САЩ обяви, че Северна Корея е доставила балистични ракети на Русия. Нещо повече - координаторът на Съвета за национална сигурност в Белия дом Джон Кърби представи и карта откъде и по какви цели е стреляно с такива ракети. При положение, че Кърби обяви, че въпросните ракети имат 900 километра обхват, с показаното на картата стана ясно, че севернокорейските ракети са били изстрелвани по цели на 460 километра. А Кърби изрично заяви, че издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин не изглежда като човек, който е готов да преговаря за мир: САЩ: Русия купи ракети от Северна Корея, използва ги в Украйна (ВИДЕО)

On Thursday, White House spokesman John Kirby unveiled a map showing where Russia launched the North Korean missiles into Ukraine (near Zaporizhzhia). "We anticipate that Russia will use additional North Korean missiles to target Ukraine civilian infrastructure," Kirby said pic.twitter.com/iS2tkUiEV3 — John Hudson (@John_Hudson) January 4, 2024

John Kirby: "Our information indicates that the Democratic People's Republic of Korea recently provided Russia with ballistic missile launchers and several ballistic missiles...Russian forces launched at least on of these North Korean missiles into Ukraine." pic.twitter.com/36n8lV82lp — CSPAN (@cspan) January 4, 2024

Всичко това предизвика ядосани коментари, че Русия може да разчита на по-всеотдайни съюзници, отколкото Украйна. Официално на Украйна досега не е дадено оръжие с обсег, който да е 460 километра – германските ракети "Таурус" имат 500 километра обхват, но Олаф Шолц така и не се престрашава да ги даде, ATACMS – около 300, колкото и Storm Shadow, и SCALP.

По украински данни, месечно Русия може да произвежда 42 балистични ракети "Искандер" и 4 "Кинжал", но не е ясно какви са руските възможности за производство на ракети С-300 и С-400. Именно с модификации на тези две ракетни установки Русия редовно обстрелва на по-къси разстояния цели в Украйна. Но в дневния анализ на ISW се изказва оценка, че руснаците не могат да произвеждат толкова балистични ракети (и изобщо ракети), че систематично в по-кратки периоди от време да извършват кампании с масирани обстрели по Украйна.

Същевременно вчера Украйна реализира две вълни от атаки срещу руски цели – в Крим, в Белгород, дори в Новоросийск. Все още обаче няма пълна информация какво стана тази нощ – но Кримският мост беше затворен за няколко часа, а имаше и непотвърдени твърдения в Телеграм, че украински дронове са се насочили към съоръжението, което и досега никой не е потвърдил: Масирана украинска атака: 50 дрона по Крим, взривове в Новоросийск и Белгород (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Apparent missile attack against Sevastopol, Special Military Operation Zone, just now. Russian sources mention several missiles. pic.twitter.com/x9ldMhIaoF — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 4, 2024

И изминалото денонощие не се различава особено като картина на бойните действия и като интензивност – украинският генщаб съобщава за общо 59 бойни сблъсъка по целия фронт. 32 от тях са при Авдеевка – 16 на северния фланг и 16 на южния.

Че няма някаква особена промяна се вижда и от липсата на дневен обзор от Семьон Пегов за пореден път преди 9:00 часа (той публикуваше обзори в 7:02 часа преди да дойде 2024 година), като все пак има обобщение как няма нищо за отбелязване извън твърдение, че руснаците "изтласкват" украинците от Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут) и подготвят почвата за бъдеща атака на Часов Яр. Украинският генщаб обаче отчита едва 4 руски пехотни атаки, и то общо за Богдановка, Клещеевка и Андреевка, всичките отбити. В обзора на създадения от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук популярен руски телеграм канал "Рибар" също липсва нещо особено – показателно как там се радват, че превзели няколко позиции в Луганска област и то на 15-20 километра западно от Сватово, много далеч от Лиман – при Терно. Колко добре се справят там руснаците, видео:

По отношение на Авдеевка украинският военен анализатор Константин Машовец не вижда никакъв напредък, който руснаците да са успели да удържат и укрепят – и то от настъпването на новата година насам. Той е категоричен, че руснаците активно използват тактика с малки щурмови групи, от по 8-10 души и отвреме-навреме ги подкрепят с 1-2 танка и до 3-4 БТР-а. В предишни анализи Машовец беше писал, че при такава тактика няма как руснаците да превземат и удържат важни позиции в украинската отбрана на Авдеевка – могат само за кратко да напреднат и след това са принудени да се връщат назад. "С тази тактика те могат да „отхапват“ по малко територия до края на Безкрайността", иронизира Машовец.

As said, Russian ammunition storage detonation. Vodiane, Avdiivka front. 48.103661,37.615940https://t.co/aX7iv49eiA pic.twitter.com/Zj2JpbehIW — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 4, 2024

Интересно видео излезе за боевете при Новомихайловка – точно на югозапад от град Донецк (Авдеевка е на северозапад). То е потвърждение на твърденията, че руснаците използват бронирани машини като тарани – натъпкват ги с експлозиви и ги засилват към украински позиции с надеждата да имат успех в стил "камикадзе ислямски джихадист". В това направление няма промени:

This sort of explosions must start happening in Russia, not Ukraine. pic.twitter.com/t06Zx6QsTR — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 4, 2024

В западната част на Запорожка област и на източния бряг на река Днепър също няма промени. Интересното за Днепър е как кореспондентът на "Известия" и виден руски пропагандист Александър Сладков се оплаква в Телеграм, че украинците успяват да поемат контрол във въздушния бой (с дронове), което означава и артилерийско превъзходство. Това ставало, защото украинската армия успешно заглушава руските дронове – разузнавателни и бойни:

A combined effort of the 65th mechanized and the 15th NGU 'Kara-Dag' in the Zaporizhzia region, capturing several Russian soldiers near Robotyne.



They chose to live. pic.twitter.com/PUcGLX3zgX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 4, 2024

Специално за Купянск Машовец констатира с ирония, че за над 2 месеца бойни действия единственото, което руснаците са постигнали, е да заемат стабилни позиции в част от гористата местност на юг от Лиман Переши (12 километра югоизточно от Купянск) и да превърнат в „сива зона“ село Новоселовка. Синковка и Петропавловка (9-7 километра североизток-изток) от Купянск си остават непревземаеми за руската армия, която така и не може да осъществи директна атака срещу самия Купянск. Говорителят на украинските сухопътни сили подполковник Володимир Фитьо коментира, че влошаващите се климатични условия пречат значително на офанзивните операции на руснаците в това направление.

