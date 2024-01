Лоши новини за Украйна: Дронове, руски ракетен успех и даже природата (ВИДЕО)

От август, 2023 година до декември същата година, Русия е използвала за операции на фронта 1485 FPV дрона, докато Украйна – 2874. Притеснителното за Украйна е обаче каква е най-новата тенденция: Анализът сочи, че през декември, 2023 година руските атаки с FPV дронове срещу пехотни сили вече са повече от украинските – 493:435. Това е първият такъв месец от септември насам:

2/5 We can begin by examining the total number of attacks on infantry, over a recent 4 four month period, carried out by both sides using FPV (First Person View) technology. This will exclude any attacks carried out using reusable drones. I have decided to use data from August… pic.twitter.com/9gIqiYrKbn — Daniele 🇺🇦 (@HartreeFock) January 3, 2024

Въпреки това обаче, все още украинците използват много по-често и повече дронове, за да аткуват военни превозни средства, отколкото руснаците. Това е видимо дори когато в статистиката се включат данните за използване на руската гордост при дроновете - "Ланцет":

Пълният анализ – ТУК (заглавна публикация, към която като отговори са представени допълнителните данни). А видео какви поражения може да се нанесат с FPV дронове – поредни кадри от Запорожка област, където боевете станаха по-позиционни и са по линията Работино – Новопокроповка – Върбово (на 10-18 километра юг-югозапад от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол):

FPV arrival on a group of Russian soldiers in the Zaporizhzia direction. Two lost tanks can also be seen, one conducted a turret toss. pic.twitter.com/spd4lskktE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 3, 2024

Трудностите за Украйна в боевете се множат

Съгласно обширна метеорологична прогноза, от 6 януари (Йордановден) в Украйна се очаква рязко застудяване – нощем температурите ще паднат до нива от минус 10 до минус 20 градуса по Целзий, като долната граница е за северозападните и северните части на страната. Това ще бъде придружено с обилен снеговалеж, чакт се и снежни виелици, както и заледяване:

След масираните руски ракетни атаки вече има доста коментари и в западни медии, че за разлика от есента на миналата година, този път Русия е опитала да се цели предимно в обекти и инфраструктура, пряко ангажирани с поддържането и увеличаването на бойната мощ на украинската армия: Путин изпълнява заканата си за по-мощни удари по Украйна: Жертви и щети след нов ужас в Киев (ОБЗОР). Потвърден е удар по цеховете на компанията М-ТАС – тя самата го съобщи в профила си във Фейсбук. Тази компания произвежда облекло (униформи и обувки), тактическа екипировка и други аксесоари за украинската армия. Според съобщението, три крилати ракети Х-101 са поразили цеховете на М-ТАС. Предвид новините за идващата наистина студена зима в Украйна, тази новина е още една от набора лоши новини за украинската армия.

The temperature in Ukraine is expected to drop from 6 january and onwards, accompanied by snow, blizzards and ice. In the northern, central and eastern regions of Ukraine it is the coldest: at night -10,-15, in the northeast in places up to 18-20 degrees of frost. pic.twitter.com/IAAuddt9Lm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 3, 2024

Същевременно, според украинския военен анализатор Александър Коваленко, за да може Украйна да осводи Крим, на нея ще ѝ трябват толкова снаряди, колкото е общият моментен запас на всички членове на НАТО плюс партньорите на Алианса. С други думи – 15 000 000 до 17 000 000 снаряда, по думите му пред телевизионния канал Freedom. Той счита, че на украинска територия не може да има мащабно производство на снаряди – заради липса на технически и технологични възможности за разширяване на подобни производствени линии в кратки срокове, както и защото Русия веднага би започнала да обстрелва всяко по-голямо такова предприятие.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Отново, на фронта в Украйна няма нищо кой знае какво ново. Интензивността на бойните действия остава на същото ниво, както е от коледните празници насам – за последното денонощие украинският генщаб отчита 58 бойни сблъсъка по целия фронт. Очевидно е, че на север нещата са изключително позиционни – само 4 руски пехотни атаки, всичките отбити при Бахмут, а в направлението към Купянск – само 3 руски пехотни атаки, всичките отбити. Показателно, че няма нищо особено е, че създаденият от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук популярен руски военен телеграм канал "Рибар" не публикува свой дневен обзор, а се задоволи да разпространи този на "Двама майори", от който се вижда как не се случва нищо особено – затова и руският пропаганден канал продължава да залага на бодряшки тон за минимално значими събития.

(КАРТА) Основните боеве си остават при Авдеевка, където е показателно, че дори пропагандна платформа като "Двама майори" не отчита нищо. Лек руски напредък има при водоема "Измайловски", до Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка) - геолокализирани видеокадри на украински обстрел с FVP дронове дава представа. Но цялостната ситуация за Авдеевка засега е ясна – украинската армия удържа без да позволи никакъв голям руски пробив:

M2A2 Bradley IFV from the 47th Mechanized Brigade working on Russian forces in the area of Avdiivka. pic.twitter.com/5rEWCygAb8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 3, 2024

На югозапад от град Донецк, при село Победа руснаците предприеха поредна атака. Резултатът - на цената на сериозна порция разнебитена от украински удари руска военна техника има овладяване на позиции от руснаците на югоизточните подстъпи към самото село, без навлизане на руски сили в Победа според дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

(КАРТА) При Бахмут основният руски натиск е в Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут), като целта е овладяване на това село, за да се отвори плацдарм за атака на Часов Яр. Руснаците са в покрайнините на Богдановка – десантчиците от руските ВВС имат напредък на север по Пътя на живота (О0506) между Хромово и Бахмут, има съобщения за овладяване на някои позиции и на южния фланг от руснаците, но без те да могат да пробият изцяло и да овладеят напълно линията Клещеевка – Андреевка – Курдюмовка (7-12 километра юг-югозапад от Бахмут):

Украинският военен анализатор Константин Машовец обръща внимание на източния бряг на река Днепър – според него, там върви прегрупиране на руските сили, защото е явно, че със сегашния подход те не могат да се справят с украинското предмостие в Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от река Днепър). Машовец посочва, че става въпрос специално за поправки в комуникацията между командването, артилерийските части и пехотата, защото продължават случаите на загинали и ранени руски войници от приятелски огън. Затова се готви единно командване – вероятно щабът на 104-ти руски въздушнодесантен полк. Отделно той пише как руснаците са вдигнали на бойно дежурство разузнавателни самолети А-50 "Бериев", които разполагат с радари с голям обхват, за да предупреждават Крим за украински удари. Ако Украйна има повече далекобойно западно оръжие, това няма да спаси Русия, защото пролуки в ПВО защитата ѝ има достатъчно, смята Машовец.

