Битката за Северодонецк: Руснаците разделиха града на две, 15 хил. души са в капан

От няколко дни насам руските танкове настъпваха към града, а постоянният обстрел е прекъснал евакуацията на цивилните граждани. Хайдай казва пред BBC, че близо 15 хиляди души може би са хванати в капан. Населението на града преди началото на военните действия беше над 100 хиляди души.

„Хиляди граждани остават под кръстосан огън в града, без достатъчен достъп до вода, храна, лекарства и електричество", заяви пред Reuters Ян Егеланд – генералният секретар на Норвежкия съвет за бежанците. Това е организация за правата на човека, която дълго време работи в района.

"Почти непрекъснатите бомбардировки принуждават цивилните да се укриват в бомбоубежища и мазета. За тези, които се опитват да избягат, има само няколко възможности“, добави Егеланд.

Украинците все още държат контрола над последния си възможен път за евакуация, водещ на югозапад към Бахмут.

„Има твърде много руснаци, но засега се държим“, гласи съобщението на капитана на Националната гвардия от Северодонецк.

По улиците се водят интензивни битки, а непрестанният обстрел вече създава картина, подобна на тази в Мариупол, според губернатора на Луганск. "Обстрелват с часове - по три, четири, пет часа - след това атакуват. Тези, които настъпват, умират. След това обстрелите и атаките се повтарят - и така, докато не направят пробив“.

Британският „Гардиън“ пише, че според очевидци градът е бомбардиран по „200 пъти на час“. Руските войски се опитват да отрежат достъпа на украинските подкрепления и да обградят оставащите защитници.

Местните власти твърдят, че убитите цивилни от руските атаки в Северодонецк са поне 1500. Част от тях са починали заради недостига на лекарства. Жертвите се покачват с всеки час, казва кметът Стрюк. 90% от сградите са били улучени от руския артилерийски обстрел, а електричеството и комуникациите са почти изцяло прекъснати.

Ако Северодонецк падне, Русия ще има фактически контрол над Луганск – един от двата източни региона, които съставляват Донбас. Обстрелът на руснаците срещу другия ключов град Лисичанск също продължава. Той се намира от другата страна на стратегически важната река Северски Донец. Руските сили атакуват още към Лиман и Изюм, за да поемат пълния контрол над Луганск и Донецк.

Video purportedly showing Russian troops in central Severodonetsk today. If true, it may mean Ukrainian forces have abandoned the city. (not sure why there isn't sound) source: https://t.co/2aHBTKsEsd pic.twitter.com/z69t9UxCEL