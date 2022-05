Кисинджър: Украйна трябва да даде свои територии на Русия, за да спре войната

На съвсем различно мнение какво трябва да бъде направено е Джордж Сорос. Според него, Путин трябва да бъде победен възможно най-скоро: Руската инвазия в Украйна може да даде старт на Трета световна война

Кисинджър, служил в администрациите на Ричард Никсън и Джералд Форд през 70-те години на миналия век, призова Запада да спре да се опитва да нанесе съкрушително поражение на руските сили в Украйна, предупреждавайки, че това би било катастрофално за дългосрочната стабилност в Европа.

На Световния икономически форум в Давос архитектът на сближаването на САЩ с Китай по време на Студената война каза, че би било фатално за Запада, ако в емоциите забрави правилното място на Русия в Европа.

"Кисинджър счита, че конфликтът не трябва да се проточва и на практика призова Запада да принуди Украйна да преговаря при условия, които са далеч от настоящите ѝ военни цели", пише The Telegraph.

"Преговорите трябва да започнат през следващите два месеца, в противен случай ще има сътресения и напрежение, което няма да бъде лесно преодоляно. В идеалния случай разделителната линия трябва да бъде връщане към предишното състояние на нещата. По-нататъшните боеве вече няма да са за свободата на Украйна – това ще бъде нова война срещу Русия", смята Кисинджър.

Това означава, че според бившия американски държавен секретар в най-добрия случай нещата се връщат в положението, при което Русия контролира Крим, при това официално, а неофициално контролира Донецк и Луганск. Украинският президент Володимир Зеленски вече обяви публично, че мирните преговори ще вървят само от основата на възстановяване на териториалния суверенитет преди 24 февруари, 2022 година.

Кисинджър припомни, че Русия е била ключова част от Европа в продължение на четири века и е служила като гарант за европейския баланс на силите в решаващи моменти. Европейските лидери не трябва да губят от поглед перспективата за дългосрочни отношения и не трябва да тласкат Русия към постоянен съюз с Китай, заключи Кисинджър. Припомняме, че председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен вече каза, че Русия може да си върне мястото в Европа някой ден, ако устойчиво се обърне към ценностите на демокрацията.

Всичко това предизвика гневната реакция на Михайло Подоляк, съветник на Зеленски. В Twitter той написа, че Кисинджър може да позволи на Русия да вземе и Полша, и Литва, явно правейки намек със ситуацията с Хитлер. Подоляк каза и, че е добре, че защитниците на Украйна са достатъчно заети с бойните действия и не слушат "Давоските паникьори".

As easily as Mr. #Kissinger proposes to give 🇷🇺 part of 🇺🇦 to stop the war, he would allow to take Poland or Lithuania away. It's good that Ukrainians in the trenches do not have time for listening to “Davos panickers". They’re a little bit busy defending Freedom and Democracy. pic.twitter.com/2zraPDummx