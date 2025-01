Официално: 117 ракети и дронове атакуваха Украйна, някои пробиха през ПВО (ВИДЕО)

През нощта на 14 срещу 15 януари руските сили нанесоха комбиниран удар по Украйна с ракети от различни типове с въздушно, наземно и морско базиране, както и с дронове клас „Шахед“ и други видове безпилотни летателни апарати. "Общо радиотехническите войски на ВВС на Въоръжените сили на Украйна откриха и проследиха 117 вражески въздушни цели", съобщиха от военновъздушните сили на нападнатата страна относно поредното масирано нападение на режима на диктатора Владимир Путин.

Още: Данни от Зеленски за новата руска ракетна атака срещу Украйна: Пак опит да бъдат спрени ток и парно (ВИДЕО)

"В отразяването на въздушното нападение на противника са участвали авиация, зенитно-ракетни подразделения, оборудване за електронна борба и мобилни огневи групи на ВВС и Силите за отбрана на Украйна", съобщават украинските ВВС и добавят какво са свалили.

Още: Скрит коз за Украйна - финансова бомба с марка "Путин". Кремъл натиска за Путинов мир (ОБЗОР - ВИДЕО)

По предварителни данни - към 10:30 ч. - е потвърдено, че са свалени 77 от 117 въздушни цели. В това число обаче ВВС изключват и дроновете, обезвредени с електронно заглушаване, а те са 27, което означава, че общо 104 въздушни цели са свалени:

Не всички ракети, които не са включени в статистиката на свалените, са достигнали целите си, уточняват от ВВС. Става въпрос за 13 ракети - 1 балистична "Искандер-М"/KN-23, 7 крилати X-22/32, 1 крилата "Калибър" и 4 крилати X-101/X-55.

Още: Рафинерия на "Лукойл" във Волгоград е в пламъци, украинската армия се хвали с "далекобойни подаръци" (ВИДЕО)

Approximate routes of Russian missiles this morning, aimed for Lviv and Ivano-Frankivsk regions. pic.twitter.com/DpdnyNGEha