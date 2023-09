Десетки компании от цял свят влизат в международен отбранителен съюз за Украйна

Още: Седем държави от ЕС поръчаха боеприпаси за Украйна

"Всички изпълнители на отбранителни услуги са добре дошли да се присъединят, стига да споделят ценностите на Украйна за съпротива срещу враждебно посегателство и спазване на международното право", заяви украинският лидер.

Зеленски произнесе речта си на първия в историята на Украйна международен форум на отбранителната индустрия, в който взеха участие 252 компании от над 30 държави, обхващащи Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Австралия.

