Братя завинаги: Вучич прегърна Фицо в Москва (ВИДЕО)

Сърбите и словаците са братя завинаги, каза сръбският президент Александър Вучич. Той направи това изказване късно снощи в публикация в Инстаграм, след като се срещна в Москва със словашкия премиер Роберт Фицо. Двамата са в Русия, за да вземат участие в днешния Парад на победата на Червения площад по покана на руския диктатор Владимир Путин.

"Братска среща със словашкия премиер Роберт Фицо тази вечер в Москва. Сърбите и словаците са братя завинаги", написа Вучич под публикацията си в Инстаграм.

Във видеоклип, на който позира с Фицо, сръбският президент каза, че е много щастлив от възможността да се срещне със своя "брат и приятел Роберт Фицо" в Москва.

