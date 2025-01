Докато вечерят: Шест души загинаха при пожар в ресторант в Чехия (ВИДЕО)

Пожар избухна в ресторант в Северна Чехия, убивайки шестима души. Новината за инцидента съобщава The Associated Press, като уточнява, че огънят е довел и до евакуация, тъй като ресторантът все още е бил отворен, когато пожарът е избухнал преди полунощ в събота. По първоначални данни ранените са шест души, но по-късно чешката новинарска агенция ČTK съобщава за осем души, които са пострадали при инцидента.

Пожарът е възникнал в ресторантът "U Kojota" в град Мост, на около 100 километра (63 мили) северно от Прага. Вероятната причина е преобърнал се газов нагревател, пише още The Associated Press.Местната пожарно-спасителна служба съобщи, че в сградата е избухнала бутилка с пропан-бутан, което е предизвикало пожара, допълва чешката новинарска агенция ČTK, цитирана от белоруската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Отне повече от 60 пожарникари до 1 след полунощ. за да овладеят огъня. Пострадалите са лекувани в болници в Мост и близките градове. Водеше се разследване.

Междувременно в социалните мрежи се появиха множество кадри от огнената стихия.

