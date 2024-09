"Дракарис": Новият украински дрон "Дракон" сипе "огнен дъжд" (ВИДЕО)

Украинските сили за първи път са използвали новия си дрон, наречен неслучайно "Дракон" - той бълва термитна смес, способна да мине през стоманена конструкция и да я разтопи. Запалителното вещество в класическия му вид представлява силно запалима смес от метален прах от алуминий или магнезий с оксиди на различни метали и при горенето му може да достигне температура от няколко хиляди градуса по Целзий.

От разпространено вече видео се вижда как дронът разпръсква сместа над позиции на руснаците, разположени в дървесна полоса, и буквално ги изпепелява.

Според коментари ударът е направен от 108-ма бригада на Териториалната отбрана на Украйна в Запорожкото направление.

