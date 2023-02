ЕС все още няма постигнато съгласие за десетия пакет санкции срещу Русия

Синтетичният каучук се използва в гумите, както и в по-малки количества за съединители и други подобни. Страни като Италия и Германия са скептични относно забраната на продукта, докато Полша я подкрепя.

#EU ambassadors failed to agree on a new package of sanctions against #Russia, Politico reports.



According to the publication, controversy arose around a ban on the import of Russian synthetic rubber. #Italy and #Germany were against it, #Poland was in favor. pic.twitter.com/VyjEtsDXf5