Германия дава на Украйна още десетки управляеми ракети за системите Patriot

Броят на ракетите е 64. "Това е изключително важен знак за устойчива подкрепа на успешните усилия на украинските въоръжени сили за осигуряване на противовъздушна отбрана, особено сега, в тази конкретна фаза на войната", заяви министърът, цитиран от "Украинска правда".

Ракетите за Patriot ще бъдат доставени на Киев незабавно.

На 1 юни, при пристигането си на срещата на върха на Европейската политическа общност в Молдова, украинският президент Володимир Зеленски призова за създаване на "коалиция за Patriot". Премиерът на Нидерландия Марк Рюте подкрепи тази инициатива.

Компанията Raytheon, която произвежда системите за противовъздушна отбрана Patriot, планира да увеличи значително производството и да прехвърли допълнителни системи на Украйна.

