Литва: Путин вярва, че Patriot са унищожени, никой не смее да му каже истината

"Русия все още се опитва всяка вечер да унищожи противоракетните системи Patriot. И все така безуспешно. Официалната версия лежи на бюрото на Путин - че всички Patriot-и са унищожени. Никой не смее да му каже истината", пише той.

Russia is still trying to hunt down Patriot anti-missile systems every night. However, with no luck. The official version is already lying on putin's desk - all Patriot batteries have been destroyed. No one dares to tell him the truth.