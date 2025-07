Германия е изправена пред изненадваща криза: Затворите са проблем

Германия е изправена пред неочакван проблем, който може да се превърне в криза. Става въпрос за затворите в страната - местата в тях почват да стават кът, сочи материал на "Дойче Веле". Според данните на германската обществена медия, 86% от местата в затворите на федералната република вече са заети.

Какво значи това в абсолютни числа - над 60 000 от общо 70 279 налични места са заети. Затворите в някои провинции, като Рейнланд-Пфалц, са практически пълни и няма места. Там са заети 3180 от 3196 места. В няколко други провинции, включително Бремен, Хамбург, Баден-Вюртемберг и Саарланд, имат процент на заетост на затворите над 90 на 100.

През 2023 г. броят на затворниците в Германия е 57 955 души, което включва и задържаните под стража - т.е. в ареста. Процентът на затворниците е 68 на 100 000 души от населението на страната.

Германските затвори предлагат на затворниците известна степен на свобода и отговорност, включително платена работа, телевизия и свободно време извън килиите. Този фокус върху рехабилитацията предизвиква буквално завист от други държави - за условията в затворите.

