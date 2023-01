Голям пожар в Москва - гори автомивка (ВИДЕО)

Според беларуската опозиционна телевизия NEXTA, която разпространи видео от инцидента в Twitter, огънят е достигнал площ от 2000 кв. м. Кадрите показват пламъци, както и огромен, гъст черен облак дим.

There is another big fire in #Moscow.



In the northeast, a car service station warehouse is on fire, the fire area reached 2 thousand square meters. pic.twitter.com/mqlXSOoeSQ