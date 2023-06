Гутериш: Многообразието е богатство, а не заплаха

"Подхранваните от омраза идеи и език се преместват от периферията към масовия поток, огрубяват обществения дискурс и предизвикват насилие в реалния живот", предупреждава Гутериш. ОЩЕ: Гутериш: С цифровите платформи се злоупотребява

Hate-fueled ideas and language are moving from the margins to the mainstream, coarsening the public discourse, and triggering real-life violence.



We must collectively strengthen our defenses – recognising diversity as a richness of all societies – not a threat.