Гутериш: С цифровите платформи се злоупотребява

"Нашата политическа бележка относно целостта на информацията в цифровите платформи предлага рамка за съгласуван международен отговор, закотвен в правата на човека", коментира Гутериш.

Стана ясно, че по покана на държавите-членки генералният секретар сега издава поредица от политически доклади, за да предостави повече подробности относно определени предложения, съдържащи се в общата програма на ООН, и да ги подкрепи в техните обсъждания. Тези резюмета ще включват анализ на въздействието на предложенията върху изпълнението на целите за устойчиво развитие.

