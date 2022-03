Гърция предлага да възстанови родилния дом в Мариупол

„Гърция е готова да възстанови родилното отделение на Мариупол, центъра на гръцкото малцинство в Украйна, град, скъп за сърцата ни и който се превърна в символ на варварството на войната“, написа той в Twitter.

Трима души, включително дете, загинаха при бомбардировката там миналата седмица.

Гръцкият консул в Мариупол Манолис Андрулакис, който допреди дни се криеше в мазе в града, беше евакуиран по-рано тази седмица в Молдова. „Всеки изминал ден става все по-опасен. Центърът на Мариупол е опустошен, обстрелва се детската болница, театъра, обществената библиотека. Нищо не е останало!“, каза той пред гръцкия канал OpenTv в петък.

Москва от своя страна настоява, че атаката е била инсценирана.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.