Войната се ожесточава: Хиляди избити и масови гробове в Мариупол (ВИДЕО и СНИМКИ)

Подробности четете тук: Руските сили атакуваха театър с 1200 приютени души в Мариупол (ВИДЕО)

Според украинския посланик в България Виталий Москаленко, убитите в града са вече 3 000, но това не включва потенциалните жертви в театъра. Опитите за евакуация на цивилни минават трудно и рисковано. Москаленко подчерта, че жертвите в Мариупол са толкова много, че не знаят къде да ги погребват.

"Копаят ями като братски могили. В Киевска област майка и 10-годишно дете са убити при въздушна атака и са погребани в двора на дома им. Мога да дам стотици хиляди такива примери", каза посланикът.

Тревожни новини за руската военна тактика идват и от други източници. Руските сили са събрали 400 души от къщи в съседство на болницата, заедно със 100 лекари и пациенти, според областния управител Павло Кириленко. По думите му, основната сграда на болницата е сериозно повредена от обстрела, но медицинският персонал продължава да лекува пациенти в импровизирани отделения, създадени в мазето, съобщава The Guardian.

Той твърди, че тези хора са използвани като жив щит, докато атаките в другите части на града продължават, засега без особен успех, въпреки че в тях участват и прехвалените чеченски бойци от отрядите на Кадиров.

Сърцераздирателна снимка от друга градската болница в Мариупол показва малки недоносени деца, останали без родители, разказва сайтът Newsaya.

През последния ден градът стана жертва на поредна руска атака, като драматичния театър в града, където са били приютени цивилни, беше бомбардиран. Според Сергей Орлов, заместник-кмет на Мариупол, броят на жертвите не е ясен, но в сградата са били скрити 1 000 - 1 200 души, след които много деца.

Ударът срещу сградата на театъра събуди основателни подозрения за преднамереност, тъй като в сателитно изображение на Maxar малко преди трагедията да стане факт се вижда, че от двете страни на постройката с огромни, видими от въздуха букви, е написано "деца", вероятно като указание, че театърът подслонява деца.

Още една трагедия се разигра около 15:30 часа местно време, когато колона от евакуиращи се хора от Мариупол, с насочваща се към Запорожка област, е била обстреляна с ракети "Град". Загинал е поне един човек, а петима са ранени. Пострадали са деца, покъртителна снимка на едно от които бе публикувана от украинските власти.

Жителите на стратегическото пристанище нямат храна и вода, а телевизия NEXTA съобщава, че в града няма ток от 13 дни. Миналата седмица беше обстреляно родилно отделение в града, което предизвика международно възмущение. Все по-отчаяната ситуация в града кара хората да се опитват да се евакуират по уж отворените хуманитарни коридори. Според сведенията около 80% от града да разрушени.

Южният град е от стратегическо значение, защото ако го превземе, Русия ще установи сухопътна връзка между отцепническите ДНР и ЛНР и окупирания Крим.

Градът е защитаван от батальона със страховита слава "Азов" - елитна част от убедени националисти, която твърди, че нанася тежки загуби на атакуващите и засега удържат Мариупол въпреки бомбардировките и лишенията. Смята се, че бойците от "Азов" са се подготвяли да издържат на дълга обсада именно в този сценарий, който се разиграва.

"Азов" е крайнодясна формация, чийто достъп до Фейсбук беше изцяло забранен преди 3 години. Компанията на Марк Зукърбърг обаче позволи определена реч на "похвали" за Азов заради войната в Украйна – ПОДРОБНОСТИ ТУК!

