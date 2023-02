И руските диаманти аут от новия пакет санкции на ЕС, твърди испанско издание

Изданието припомня добре известния вече факт, че страни като Унгария, и България се противопоставят на ограниченията върху ядрената индустрия. Споменати са и имената на Франция и Белгия, което очевидно се касае до бизнеса с диаманти в Русия.

На 19 февруари Bloomberg съобщи, че Г-7 и ЕС се опитват да намерят начини за проследяване на руските диаманти. Изданието отбеляза, че произходът на диаманта е лесен за идентифициране, след като той е получил сертификат по Кимбърлийския процес - предназначен да предотврати продажбата на диаманти, използвани за финансиране на военни конфликти. По-късно обаче посоката на доставката става трудна за наблюдение.

Що се отнася до ядрената индустрия, балтийските държави се опитват да натиснат ЕС за налагане на санкции на руската държавна ядрена компания "Росатом", добавя изданието.

The nuclear industry and the diamond business will not be included in the tenth #EU sanctions package, writes La Vanguardia. pic.twitter.com/ZLiUtaKBzU