Яростни вътрешни критики към Зеленски, че се меси на военните (ОБЗОР - ВИДЕО)

За съжаление, най-висшите украински политици са най-големият проблем що се отнася накъде и как върви войната. Вместо в обучени бригади, много новобранци отиват в нови бригади, водени от действащи непрофесионални офицери. Зеленски и Ермак (ръководителя на президентската администрация на Украйна) не трябва да се месят в планирането и да дават своето мнение за военните операции. А Сирски (генерал Олександър Сирски, главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е ужасен избор. Това написа в социалната мрежа "Х" един от известните източници на информация в популярната отворена разузнавателна платформа OSINT – украинският морски пехотинец с прякор Kriegsforscher.

Позицията на морския пехотинец е на база анализ от един от финландските експерти по информационна сигурност Йони Аскола и текст в Euronews. Само че в казаното от украинския морски пехотинец има голям пропуск относно позициите на Аскола и анализа в Euronews.

За какво става въпрос – налице са критики, че Украйна е закъсняла и е трябвало да направи обща мобилизация много по-рано (Зеленски наскоро коментира пред френските медии, че обучението на нови хора изисква поне 2 месеца и не може да се събират хора от улицата и да се пращат на фронта, както прави Путин: Да даде ли Украйна свои територии на Русия? Зеленски заговори за референдум), както и че западните съюзници не доставят достатъчно оръжие, бавят и доставки, както и не са помогнали достатъчно за обучението на нови войници. Заради това сега в някои райони на фронта ситуацията е критична, но като цяло положението е далеч от отчаяно, изрично посочва Аскола. Той заявява очевидното – Русия върви бавно напред, но с цената на огромен брой жертви и казва: "Ако някой в началото на 2022 година беше казал, че през 2024 година руската армия още няма да е превзела дори Часов Яр, всички щяха да считат това като украинска победа". За Украйна ситуацията ще е предизвикателство в следващите няколко месеца, но се очаква да почне да се подобрява в края на годината, когато ефектът на уредените законово промени за мобилизацията ще се проявят. Отделно с течение на времето се подобряват нещата с украинските укрепления.

Аскола е категоричен – Украйна не трябва да мисли за нова контраофанзива, а да се защитава, да унищожава колкото се може повече от руската армия и ще дойде момент, в който руснаците ще са принудени да ограничат мащаба на операциите си заради липсата на ресурси. "Въпреки че този процес може да отнеме години, връщането на окупирани територия чрез военни операции или преговори ще бъде много по-постижимо след това", убеден е финландският анализатор.

Позицията на Аскола е в съответствие с анализи и на украински военни експерти, които обръщат внимание именно на неспособността да бъде генерално подобрена организацията на руснаците и като жива сила (с натрупване на качествен резерв), и като адекватна техника. Съответно, заключението им е, че Русия действа "на парче" и точката на военно пречупване на режима на Путин може да се окаже по-близо от считаното от мнозина. На този фон – видеокадри как се подхожда към обучението на "нови кадри" в руската армия и съответно показно колко след това може да се разчита на такива "войници", които стават просто лесно пушечно месо: Няма вода за пиене, но ще завладява: Омагьосаният кръг за руската армия (ОБЗОР – ВИДЕО)

Dagestani training method for newcomers, just shoot at him if he doesn't get it pic.twitter.com/TQXihVJLSh — imi (m) (@moklasen) August 3, 2024

Цялата картина или фрагменти на картината: Колко качествени са анализаторите?

Предвид казаното като цялостен поглед, интересно е как политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке продължава да налива масло в огъня с оценки за ситуации, базирани на откъслечни видеоклипове – поведение, което изрично засегна украински командир в разказ за боевете в Кринки, казвайки, че не може да се коментира на база един фрагмент, а трябва да се гледа цялата ситуация, данни за което имат единствено най-висшите военни, не журналисти и блогъри: В Кринки 500 украинци удържаха 50 000 руснаци: Защо никой не говори за това?. Например специално за Рьопке – че в Покровското направление украинците загубили "поредния" американски БТР "Брадли":

Ukraine lost its next Bradley IFV in the Pokrovsk direction. Russians used an anti-tank weapon. The Ukrainian crew survived. pic.twitter.com/UDkeKmhtRT — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 3, 2024

Рьопке обаче не анализира как при Новоселовка Перша, която се счита, че като цяло е под руски контрол, украинците продължават да извършват пехотни операции с бронирана техника и то като по книга – с димна завеса, както и украински данни, цитирани в дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), че руснаците прехвърлят всички възможни резервни части и то чак от Запорожка област (Гениченск, Мариупол и Бердянск), за да могат да запазят темпото на настъпление, което иначе ще е под въпрос:

И още – на база удари с украински дронове по руски позиции в цивилни къщи в Зализно, Торецкото направление, Рьопке изчислява, че руската армия вече превзела 90% от селото, за което популярният украински телеграм канал Deep State засега сочи, че има известен руски напредък:

Германският политически анализатор убедено посочва и, че в Часов Яр руснаците са преминали канала "Северски Донец – Донбас" от северния фланг, откъм Калиново, без да цитира кои точно видеа и показващи какво точно използва, за да извади такова заключение (КАРТА). Вероятно става въпрос за тези геолокализирани видеокадри (може да се видят от регистрирани потребители на "Х" и то само ако са логнати в профила си, като скролират по "нишката" от постове нагоре), които показват как малка руска щурмова група (3-4 души) е принудена да отстъпи от позиции в крайни сгради в Часов Яр (микрорайон "Октомврийски") и след това е унищожена на открито с точна украинска бомбардировка. Украинският телеграм канал Deep State също казва, че има руски напредък при Часов Яр, сочейки именно тези кадри като доказателство. Популярният руски военно-пропаганден канал "Рибар" е още по-обстоятелствен – руснаците минали Калиновка, "която е разделена на две части от канал, и преминаха по сухопътната част на канала (той е вкопан там), по която могат да заобиколят минираните подходи към канала по пътя през селото. Продължават боевете в западните покрайнини на селото". Влязохме в първите къщи на микрорайон "Октомврийски" до път О0506, уточнява в обзора си "Рибар". И настоява, че гористата местност Орлово вече е изцяло под руски контрол, където украинците удържали над месец и това всъщност била последната украинска позиция от север преди същинските предградия на Часов Яр.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

A Russian soldier filmed the detonation of ammunition caused by a missile strike on a Russian military unit a few days ago. The location of the incident has not been disclosed. pic.twitter.com/oyMs2aJcEs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 3, 2024

На дневна база интензивността на бойните действия в Украйна отново се повиши. 17 повече са руските пехотни атаки за денонощието на 3 август по целия фронт – общо 140 бойни сблъсъка съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб. Има обаче доста по-малко въздушни удари – 49 (обикновено през последните седмици те бяха двойно дори тройно повече) и 62 хвърлени авиационни бомби в тях, може би ефект на сдържане заради успешната украинска атака срещу летището в Морозовск: Извънредно положение в Морозовск след украинския удар срещу руско военно летище

Най-горещо остава Покровското направление – 45 отбити руски пехотни атаки по украински данни. Следва Торецкото направление, с 20 отбити руски пехотни атаки, а Купянското направление е на трето място – 19 бойни сблъсъка. "Рибар" настоява в свой обзор, че в Торецкото направление, въпреки яростната украинска съпротива, руснаците напредват и твърди, че вече имало боеве в гробищния парк до самия Торецк, за което не дава никакви доказателства под формата на геолокализирани видеокадри. В Краматорското направление (Часов Яр) и Кураховското направление е имало съответно по 12 и 11 руски пехотни атаки.

Russian armored vehicles have "become exhausted" and stopped in the area of responsibility of the 79th Separate Air Assault Brigade. As a result, our drone pilots have turned it into a precision drop competition. Several successful strikes have led to enemy vehicles burning… pic.twitter.com/IS4RjWwdKU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 3, 2024

На фона на украинските атаки с дронове в Морозовск и Белгород, "Рибар" посочва, че е имало и успешен руски удар с дронове по петролна база във Виница, като дава координати на мястото по системата FIRMS на НАСА за отчитане на топлинни петна.

