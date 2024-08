Как Русия може да се защити от украинската инвазия в Курск: Четири сценария (ВИДЕО)

Украйна определено изненада Русия с трансграничното си настъпление в Курска област, започнало на 6 август. Руски твърдения сочат, че украинските сили се намират в райони на 35 км от международната граница със Сумска област на Украйна. Със сигурност обаче те не контролират цялата тази територия.

Популярните руски военни блогъри смятат, че украинските сили успешно прилагат иновативни тактики и технологични възможности по време на операциите в региона.

Кремъл почти сигурно ще се стреми да си върне руската територия в Курска област, която украинците са завзели, и да спре дейността им навътре в Русия, защото значителен украински напредък в рамките на най-голямата по площ държава би бил стратегически удар върху десетилетните усилия на диктатора Владимир Путин да затвърди наследството на "руската стабилност, сигурност и геополитическо възраждане", анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Ако руските доклади за ситуацията в Курска област са точни и ако руското военно командване възприема ситуацията като такава, каквато я описват т.нар. Z-блогъри, то тогава командването разполага с набор от вероятни начини на действие в отговор на украинската операция. Американските анализатори представят 4 такива сценария, но отбелязват, че няма как да направят оценка кой е най-вероятният - може факт да станат дори няколко от тях. Следните варианти на действие не са представени по реда на вероятността.

One of the Ukrainian units working in the Kursk region 🔼 KHORNE group within the 116th mechanized brigade. pic.twitter.com/wKzraF7gHs

Руското военно командване може да реши да използва съществуващите наборници, граничари от Федералната служба за сигурност (ФСБ), Росгвардия и други нередовни сили, които вече са разположени в района на международната граница, за да отблъснат украинските сили.

Руските власти неведнъж са уверявали гражданите на страната, че наборниците няма да бъдат изпращани за бойни операции по фронтовата линия в Украйна, а вместо това военното командване разчита на тях за окомплектоване на частите, отговарящи за охрана на международната граница. Според наличната информация в момента в Курска област действат руски наборни войници, граничари от ФСБ и елементи от чеченските части "Ахмат", действащи под ръководството на руското Министерство на отбраната. На 8 август един от военните блогъри заяви, че в Курска област са пристигнали нередовни сили на Донецката народна република (ДНР), включително части от бригада "Пятнашка", отделен гвардейски батальон със специално предназначение "Арбат" и отряд за дронове "Нощни вълци".

Според сведенията от края на май 2024 г. елементи на батальон от 217-и полк на руската 98-а въздушнодесантна дивизия защитават участък от границата в Курска област, което предполага, че в района може да има относително по-боеспособни сили. Но повечето руски доклади показват, че по-голяма част от силите, действащи в Курска област, са елементи на по-малко боеспособни части.

Руското военно командване може да приложи този сценарий, ако прецени, че по-нискокачествените сили, които вероятно ще бъдат по-слабо оборудвани, биха могли ефективно да спрат украинците. Всички тези части действат в зоната на отговорност на Северната групировка на силите на Русия.

Руското военно командване може да реши да използва съществуващата Северна група сили, разположена по границата, за да отговори на операцията в Курска област.

Според съобщенията руската групировка "Север" е имала около 35 000 души личен състав, разположен в граничния район в Курска, Брянска и Белгородска област към началото на май 2024 г. Твърди се също, че е възнамерявала да създаде групировка в района с численост между 50 000 и 75 000 души.

Иманнэ Северната групировка на силите вероятно е започнала настъпателната операция в северната част на Харковска област (на 10 май), преди да достигне планирания си краен състав. Оттогава насам тя претърпя тежки загуби. Руското военно командване е прехвърлило неуточнен брой сили в зоната на международната граница в близост до Харковска област в края на май и началото на юни, но не е ясно дали е планирало незабавно да ангажира тези части в бойни действия, или да ги използва за подсилване на Северната групировка на силите, за да я доближи до докладваната ѝ планирана крайна численост.

KHORNE group of the 116th Mechanized Brigade shared footage of Ukrainian equipment reportedly entering/inside Russian territory.



"Our equipment moves on Russian soil as if it were our land. We will turn it into Ukrainian land!!!," they add. pic.twitter.com/LAm6p0MVYM