ВИДЕО: Руски войници масово се предават в Курска област

Руските сили преживяват истински кошмар в Курска област, където украинците осъществиха трансграничен пробив и напреднаха с поне 10-12 километра за два дни (според геолокализирани кадри).

В украинските медии се разпространява видеозапис на руснаци, които масово се предават в Курска област. На кадрите се вижда и как дрон унищожава контролно-пропускателния пункт "Суджа". Град Суджа е входната точка за внос на руски газ в Европа през Украйна.

По-впечатляващото е как десетки руски военни се струпват пред насочилите оръжие украинци с вдигнати ръце, след което лягат по лице на земята, а после биват извозвани.

A video of Russians surrendering en masse in the Kursk Region has been circulated in the Ukrainian media



The footage shows a drone allegedly destroying the Sudzha checkpoint. pic.twitter.com/1N7YKi1vQ7 — NEXTA (@nexta_tv) August 8, 2024

I think this picture is pretty much summarizing how Russians are doing in the Kursk region right now. pic.twitter.com/0h3HNBLfw6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 8, 2024

Какво се случва в Курска област - последни новини

(КАРТА) Към 11 ч. тази сутрин, 8 август, руски източници съобщават, че се водят сражения в Кругленко, което съвпада с по-ранни съобщения за настъпление на ВСУ на север (и изток).

Твърди се, че украинците имат присъствие и контрол над Казачя Локна. Настоящата ситуация в Суджа остава неясна, но вероятно там има присъствие на ВСУ.

Интересно твърдение идва от руския Telegram канал "Двама майори". Той твърди, че 6-7 украински танка са обстрелвали село Ивница. Това означава, че украинците трябва да са в непосредствена близост до селището (2-3 км). Ивница е на 12 км от сегашния фронт в Курска област.

Няколко руски източника съобщават, че Коренево вече не е изцяло под руски контрол. Макар че това все още се нуждае от допълнително потвърждение, става ясно, че ВСУ наистина са активизирали действията си в тази посока и Русия не е в състояние да спре напълно настъплението. Коренево е на около 50 км северозападно от Суджа.

"В Глухов, близо до направлението Рилск, се наблюдава активна дейност на противника в областта на радиоелектронната война, което показва опит за прикриване на движението на войските. От различни посоки към границата се придвижва военна техника", тръбят Z-каналите.

Руски канали, тясно свързани с ЧВК "Вагнер", съобщават за изпращането в Курска област на групата "Ратибор" (1-ви щурмови ескадрон), ръководена от известния старши командир на "Вагнер" Александър Кузнецов, с повиквателна "Ратибор". Той е един от основателите на ЧВК.

Междувременно област Курск е засегната от масирана DDoS атака, в резултат на която много услуги се сриват и стават временно недостъпни. Специалисти от регионалното Министерство на цифровото развитие и комуникациите заявиха, че работят за възстановяване.

В същото време руснаците нанесоха въздушен удар по училище в село Стецкивка, в Сумска област на Украйна, която граничи с руския регион Курск. При нападението са повредени осем жилищни сгради и е ранен един човек, съобщават украинските власти.

Russians launched an airstrike on a school in the village of Stets'kivka, Sumy region, damaging eight residential buildings and injuring a man. pic.twitter.com/axjNyvBFCV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 8, 2024

