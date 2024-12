Ким Чен Ун трябва да прати на Путин още няколко армии: Руските загуби в Украйна пак биха рекорд (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ноември 2024 година – нов месечен рекорд що се отнася до руските военни загуби в Украйна. Това заяви британското разузнаване, визирайки броят на убитите, ранените тежко и изчезналите по време на операция руски войници в Украйна.

Според британските данни (те съвпадат в много голяма степен с официалните украински данни), само през ноември тази година Русия е загубила 45 680 души (убити, ранени и изчезнали по време на операция) – т.е. по 1523 на ден! За сравнение, през октомври, когато беше предишният рекорд, загубите за армията на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин бяха в размер на 41 980 души (убити, ранени и изчезнали по време на операция). И това на фона на масовите украински и западни оценки от доста време насам, че Кремъл успява да привлече в армията си около 25 000 – 30 000 души месечно. С други думи, загубите за руската армия отдавна са повече и то вече чувствително, отколкото идващите нови войници – дори новодошлите в подкрепа на болните амбиции на Путин севернокорейци са само малко над 10 000.

Ноември 2024 година е пети пореден месец, в който руските военни загуби в Украйна се увеличават, гласят официалните британски данни:

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 December 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/H3mPuZMpB8#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5q9sm8xNIX — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 5, 2024

Към сутринта на 6 декември, 2024 година украинският генщаб съобщава за вече 750 610 убити, ранени и изчезнали по време на операция в Украйна руски войници (данните според украинците и за загубите на руснаците в различни видове военна техника – ТУК. Напомняме, че нидерландската платформа Oryx документира на база геолокализирани кадри загубите във военна техника и на Русия, и на Украйна в тази война, с търсачката на Google лесно могат да бъдат намерени техните архиви, в снимки за всеки един унищожен танк, БТР, хеликоптер, самолет и т.н.). Руското военно министерство не съобщава данни за загубите на украинската армия извън тези в Курска област – само в това направление руснаците твърдят, че към 5 декември украинската армия е загубила 38 235 войници (убити, ранени, изчезнали по време на операция). Ако това число е вярно, тогава стои въпросът как така Курска област още не е върната изцяло под руско владение, след като постоянно и руски, и западни информационни източници говорят, разпространяват и бият камбаната за огромен недостиг на войници в украинската армия: Дезертьорите в Украйна: Феномен за формиране на по-добра армия

Цената на завоюваната от Русия земя в Украйна в руска кръв

Пролятата руска кръв и по-точно за какво е пролята в Украйна привлича вниманието и на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). На фона на дадените жертви, руската армия е напреднала и контролира още 839 квадратни километра територия в Украйна и в Курска област общо през ноември. Това прави по 27,96 квадратни километра на ден. За периода септември – ноември 2024 година, около 53 руски войници, които са убити, ранени или изчезнали по време на бой е струвал всеки квадратен километър, завзет от руската армия. Общо за тези три месеца в Украйна и Курска област армията на Путин е поставила под свой контрол 2356 квадратни километра, изчислява ISW, като уточнява, че за това руската армия е дала 125 800 убити, ранени и изчезнали по време на бойна задача войници. Специално за Курска област – в пика на операция "Курск", Украйна се разположи на около 1300 квадратни километра руска територия, според цитирани от главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски данни, но сега контролира изцяло малко над 500 квадратни километра и води боеве на още около 300-350 квадратни километра с руската армия, т.е. това е територия „сива зона“. За сравнение, за по-малко от седмица в Сирия т.нар. бунтовници овладяха почти 9000 квадратни километра територия и темпото на техния напредък не се забавя особено и в момента: Нов ред минимум в региона: Накъде отива войната в Сирия. Иран губи много (ВИДЕО)

Предвид нивото на набор на нови войници в руската армия от 25 000 – 30 000 души на ден, украинският военен анализатор Петро Чернюк каза очевидното – Кремъл трябва да почне да намира по поне 40 000 нови войници месечно, за да опази темпото в Украйна в близко бъдеще. Огромен наплив от желащи не се наблюдава, въпреки усилията на руската официална пропаганда – а ако има по-строги принудителни мерки за набор, стои въпросът с руската икономика, където вече валят оплаквания как няма кадри, появяват се данни за забавяне и стагнация, инфлацията продължава да расте. Затова и ISW дава категорична оценка – при сегашното положение в най-близко бъдеще Кремъл няма да може да задоволява едновременно нуждите от хора и за армията си, и за икономиката си: Пушечно месо за Путин в Украйна: 75 пъти повишение на еднократните премии само през 2024 година

A stout Russian man in a mask is offering migrant construction workers service in the "special military operation" zone as a way to expedite obtaining a Russian passport. Judging by the situation, no one agreed. pic.twitter.com/zvoWZ55pXJ — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 5, 2024

"Ние не искаме никого да нападаме. САЩ ни нападнаха чрез украинския режим, водят война с нас чрез украинските неонацисти, въоръжават ги, помагат им да обстрелват нашата територия с далекобойни оръжия. Не е наш избор – президентът Путин нееднократно каза, че не ни е оставен друг избор, освен специалната военна операция". Това за пореден път заяви руският външен министър Сергей Лавров, без за пореден път да каже преди 24.02.2022 година кога и с какво оръжие Украйна е атакувала което и да е късче територия на Руската федерация. Лавров даде интервю и пред американския пропагандист и изгонен от Fox News водещ Тъкър Карлсън – поредната смесица от пропаганда, лъжи и тук-там истина. Руският външен министър отново повтори по темата мир с Украйна – без тя да е в НАТО, без военни бази там и учения с участие на чужди държави, Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област да се признаят за руски, всички "антируски" закони в Украйна да се отменят, а в замяна Кремъл "ще даде гаранции за сигурност". И още – Русия няма да се върне към Запада, мнозина обаче в Руската федерация биха искали да се вдигнат санкциите срещу Русия, но с тях имало поука как трябвало страната сама на себе си да разчита. Извод до какво води това – растящата инфлация, вече отслабващата рубла, опасността с идването на Доналд Тръмп начело в САЩ американците ударно да почнат да добиват петрол и да сринат цената му, което ще е смърт за руския държавен бюджет Лавров не направи. Направи обаче друго – обясни как Русия "молела" Германия да даде данни какво му е на Алексей Навални след като беше лекуван в германска клиника заради извършено в Русия отравяне. Не знаем какво направиха те с него – такава смешка роди главата на Лавров пред Карлсън:

Lavrov outlined Russia's terms for "peace" in an interview with Tucker Carlson: Ukraine must stay out of NATO, with no foreign bases or military drills; Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk, and Luhansk must be fully recognized as part of Russia; Zelensky must revoke his ban on talks… pic.twitter.com/HxqK2ZWqiF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 6, 2024

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov claims Russia isn’t attacking anyone: "It’s the U.S. attacking us through the Ukrainian regime."



Classic delusion. pic.twitter.com/FvCJQLlUUe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 5, 2024

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov gave an extensive interview to American journalist Tucker Carlson. Key points:



- On escalation: Russia does not seek escalation but hopes the West will take the "Oreshnik" test launch seriously. If not, Moscow is ready to send additional… pic.twitter.com/lFV2e2W9Ae — NEXTA (@nexta_tv) December 6, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна на практика не се променя на дневна база – 188 бойни сблъсъка за денонощието на 5 декември, с 4 по-малко на дневна база. Чувствително намаление обаче има в използваните от руснаците авиационни бомби – 31 за денонощието, почти двойно по-малко на дневна база, като 17 са използвани в Курска област. Откакто Украйна извърши удари с ракети ATACMS и Storm Shadow в Курска и Брянска област, нивото на използвани от руснаците авиационни бомби намаля силно и вече две седмици е твърдо доста под 100 на ден: Заплахата от ракетите ATACMS и Storm Shadow върху най-ефективното руско оръжие почва да оказва влияние

Руският артилерийски обстрел на 5 ноември също леко е намалял – 4200 изстреляни снаряда, т.е. 600 по-малко на дневна база. Има леко намаление и на използваните от руската армия FPV дронове-камикадзе, сега са 2000 или с около 200 по-малко, сочат данните в сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление е Кураховското – 50 руски пехотни атаки плюс още 37 във Времеевското направление, което се явява спомагателно за Кураховското от юг. От информацията на украинския генщаб вече е ясно, че руснаците са стигнали до Старо Терно, на северния фланг на град Курахово. Това е точка, от която руската армия може да почне да излиза в тила на украинските части в самия град Курахово според популярния руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. От юг, в джоба между Благодатно и Дално, боеве има вече при Хановка и Романовка, т.е. още руски напредък, макар и бавен. (КАРТА) В Покровското направление са спрени 40 руски пехотни атаки – само в Лиманското направление от другите участъци на фронта е имало двуцифрен брой руски пехотни атаки, в случая 16. В съседното Купянско направление са едва 5, но жестокостта на боевете е огромна независимо от интензивността (ВИДЕО, 18+).

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, публикува нов анализ и обръща внимание на следното – в Кураховското и Времеевското направление руската армия вече се групира в четири основни части, като две са по-силни, а други две са по-слаби. На север, на границата между Кураховското и Покровското направление (отправна точка Селидово) е едната от "силните", другата е при Велика Новоселка. Това показва, че основното руско усилие е чрез съкрушаване на фланговете да бъде поставена под контрол цялата територия около Курахово – защото другите две руски части са тези, които атакуват фронтално, т.е. от изток и се движат към Курахово (половината град е в руски ръце именно от изток на запад) и Покровск. Всичко хвърлено от руснаците в тези направления е около 95 000 войници (Машовец изрично посочва, че оценката е отпреди да падне Селидово т.е. има немалки неотчетени руски загуби след това), с около 620 танка, 1450 бронетранспортьора и 1100 гаубици и минохвъргачки.

Украинският експерт очертава следните руски успехи – в Покровското направление, от Селидово на север към Покровск вече е достигнато село Шевченко, руската армия наближава и Даченско, т.е. непосредственият южен фланг на Покровск, на около 5 километра и по-малко то самия град. "Врагът понася тежки загуби, но продължава да се движи, опитва се да продължи напред, има малки успехи", казва един от украинските лейтенанти, даващи актуална информация за военните действия. И още – руските части са при линията Новооленовка – Украинка и опитват след това да овладеят линията Новотроицко – Украинка, с което ще осигури прикритие за атаката на Покровск от юг и ще излезе във фланг на селата Сонцивка и Зоря на север от Курахово, където украинските части още удържат и не допускат разширяване на фланга. Машовец вече е отписал Старо Терно, като смята, че няма надежда да има постоянна защитна украинска линия на северния фланг на Курахово. (КАРТА) А от юг той прогнозира скорошно украинско отстъпление от Хановка и Успеновка – там украинският телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, отчита боеве при Успеновка и също прогнозира скорошно украинско отстъпление (КАРТА):

Один день з життя операторів ударних дронів 79-ї окремої десантно штурмової бригади під час оборони Курахівського напрямку(Донеччина) pic.twitter.com/sTpdywWc0G — Мисливець за зорями (@small10space) December 5, 2024

За Времеевското направление Машовец отчита руски пробив при село Трудово и напредък до селата Константинопол и Суха Яла, с което са отрязани логистичните пътища за Успеновка и Хановка – т.е. още едно начертано отстъпление за украинците извън това на северния фланг на Курахово. Засега руснаците гледат повече към превземането на Велика Новоселка, вече имат добри позиции от изток и север, като Машовец прогнозира скоро нов руски опит за напредък по фланга от север на Велика Новоселка, през Нови Комар, откъдето руските части бяха отблъснати преди денонощие. Украинският телеграм канал "Офицер+" вече съобщава за нов опит на руските части да влязат в Нови Комар, а популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук пише, че в района на Нови Комар и Роздолно постоянно има украински контраатаки. Машовец заключва: Има реална опасност да бъдат обкръжени всички наши части на изток от голямата линия Новотроицко (Покровско направление) – Богатир (Времеевско направление), макар явно във Времеевското направление съсредоточаването върху Велика Новоселка, а не едновременно настъпление на север към Богатир да подсказва липса на достатъчно ресурси за изпълнението на двете задачи от руснаците по едно и също време: САЩ посочиха Путин заради отвличане на украински деца. Добри новини за Украйна от фронта (ОБЗОР – ВИДЕО)

При тези новини - украинските части са успели да си върнат позиции в село Глубоко, най-западната точка на боеве в Харковското направление. Това, което държат руснаците там, е на дължина около 20-тина километра и дълбочина до 10 километра от границата (ВИДЕО, 18+). А украинският премиер Денис Шмигал каза, че са отделни още 164 млн. долара за изграждане на укрепления в Харковска област - 99% от планираното да се изгради с тези пари е направено, става въпрос за 800 укрепени точки. Руснаците обаче бавно пълзят напред в центъра на Торецк:

Source: https://t.co/Rhqgp6cku9

Most of the other attacks were published yesterday and are already mapped:https://t.co/iOLRRhGi3V pic.twitter.com/iZYlC7CvrD — Audax (@AudaxonX) December 5, 2024

National Guard Special Unit OMEGA collapses a high-rise building on Russian infantry in Toretsk. The fighters used TM-62 anti-tank mines to destroy the building, previously held by Russian troops. They had to drive into enemy lines to carry out the mission. pic.twitter.com/ypXMs83l9j — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 5, 2024

В Курска област украинците си върнаха позиции в Дарино, като има данни в дневния обзор на ISW за центъра на населеното място (ВИДЕО, 18+ - вземане на руски военнопленници, членове на 810 бригада на руската морска пехота). Селото се намира на северозапад от границата с Украйна, в Кореневска община и е доста навътре в отрязаната от украинската армия руска територия:

Defense by Ukraine’s 225th Assault Battalion repelling a Russian nighttime assault near Dar'ino in the Kursk region. pic.twitter.com/DoKokI1U5v — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 5, 2024

Украинският министър на отбраната Рустем Умеров обеща, че догодина ВСУ ще получат 30 000 далекобойни военни дрона - става въпрос за модели от самолетен тип като "Лютий".