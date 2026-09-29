С указ: Путин прехвърли временно под руско управление активите на Metro и Western Union

Владимир Путин е прехвърлил руските активи на германската търговска верига „Metro“ под временно управление на компанията „УК Торг РУС“. Това става ясно от указ, подписан от руския президент.
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Освен това Владимир Путин е разрешил на ООО „Софтекс“ да придобие 100% от бившата руска дъщерна компания на Western Union.
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