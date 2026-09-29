С указ: Путин прехвърли временно под руско управление активите на Metro и Western Union

Владимир Путин е прехвърлил руските активи на германската търговска верига „Metro“ под временно управление на компанията „УК Торг РУС“. Това става ясно от указ, подписан от руския президент.

Още: Путин увеличи броя на руската армия с още 15 500 военнослужещи

Освен това Владимир Путин е разрешил на ООО „Софтекс“ да придобие 100% от бившата руска дъщерна компания на Western Union.

Още: Заради тежките загуби: Путин ограничава информацията за руските рафинерии