Макрон в Украйна: Има доказателства за военните престъпления на руснаците край Киев (СНИМКИ)

Посещението на Еманюел Макрон, който председателства Съвета на Европейския съюз до края на месец юни, бе очаквано с нетърпение в Киев не само заради символичната му тежест, но и за изясняване на френската позиция, която предизвика противоречия и много критики. Препоръката на Макрон „да не се унижава Русия“ бе приета зле в Украйна и сега френският държавен глава побърза да уточни, че Франция „желае победа за Украйна“ и че е "до Украйна още от първия ден". В Ирпен Еманюел Макрон осъди "варварството" на руските войници и заяви, че има доказателства за военни престъпления.

Не само Макрон, но и Олаф Шолц и Марио Драги бяха критикувани за това, че не са посетили Киев по-рано за разлика от много други европески политици и че не са предоставили на Украйна исканата от нея военна помощ. Всъщност дори самото посещение на френския държавен глава бе държано до последния момент в тайна от съображения за сигурност като до вчера от Елисейския дворец твърдяха, че няма уточнена дата. На въпрос защо посещението се провежда точно сега, представител на Елисейския дворец коментира, че е било най-удачно то да стане преди срещата на върха на ЕС. На нея ще се обсъди молбата на Киев за членство. В петък Европейската комисия трябва да обяви решението си по този въпрос.

Посещението идва в момент, когато руските сили продължават да нанасят ожесточени удари по украинските позиции в Северодонецк в опит да затегнат хватката си върху териториите в южната и източната част на страната. Според Макрон посещението им в Киев трябва да се разглежда като "послание за европейско единство с украинския народ, подкрепа сега и в бъдеще, защото следващите седмици ще бъдат много трудни". С ръка на сърцето френският лидер заяви: "Искам да изкажа възхищението си от украинския народ."

По-късно през деня европейските лидери пристигнаха в президентския дворец в Киев, където бяха посрещнати от Володимир Зеленски.

