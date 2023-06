Литва получи две установки NASAMS, предава ги на Украйна

ой отбеляза, че литовският президент, системите за противовъздушна отбрана са ключови в борбата срещу руския агресор и че очаква повече колективни решения за подкрепа на Украйна на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе във Вилнюс.

Lithuania has acquired two NASAMS launchers that will be transferred to Ukraine.



Air defense is key in 🇺🇦 fight against the aggressor.



Looking forward to more collective decisions on support to Ukraine at the #NATO summit in Vilnius.



Together until victory!