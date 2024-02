Макрон към фермерите: Запазете спокойствие и говорете с мен (ВИДЕО)

Но той призна, че „естеството на напрежението в селскостопанския свят“ означава, че ще отнеме време, за да се разреши. "Селскостопанската криза не може да бъде решена за няколко часа. Тя няма да бъде решена по време на този панаир", обясни френският президент.

Това се случва, след като Макрон в петък вечерта отмени дебат, планиран да се проведе с фермерски съюзи и екологични групи на панаира. Имаше спор с организациите на фермерите, след като медиите съобщиха, че на дебата било поканено спорното движение на активисти за климата, Les Soulèvements de la Terre, известно с многократните си сблъсъци с полицията и фермерите.

