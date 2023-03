Макрон оправда пенсионната реформа, опозицията готви вот на недоверие

„Смятам, че в сегашния си вид финансовите и икономическите рискове са твърде големи“, каза той.

Посланието му беше, че отказът от този законопроект, ще изложи на риск способността на страната да взема заеми на финансовите пазари. Аргументът беше изтъкнат още на първия Министерски съвет от 2023 г., когато правителството официално стартира пенсионната реформа. След това президентът беше посочил на своите министри, че Франция сега заема "над 3%, което не се е случвало от години", виждайки това като нов знак за това, което той нарича "края на изобилието". ОЩЕ: Макрон действа без парламента и вдигна пенсионната възраст във Франция

French pension reform 🇫🇷 | Macron justified the decision to bypass a parliament vote on his pension bill by insisting the risks of "bankruptcy" made the reform too crucial to fail.



"The financial risks are too great," said the President on Thursday.https://t.co/pt6FEjjMwh