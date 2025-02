Масивна дупка на пътя предизвика евакуация на село край Лондон (ВИДЕО)

Масивна дупка предизвика евакуация в село близо до Лондон, Англия, предаде ABC News. Местните медии казаха, че дупката се е появила късно в понеделник и е нараснала до поне 65 фута. Жителите на около 30 сгради бяха евакуирани във вторник поради опасения, че срутването може да разкъса газови тръби и да причини експлозия. През това време експертите се опитваха да укрепят голяма дупка, която погълна части от главната улица до края на най-малко две жилищни сгради.

A massive sinkhole prompted evacuations in a village near London, England.



Local media said the sinkhole appeared late on Monday and has grown to at least 65 feet.