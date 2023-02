Мецола заговори за реформа в ЕС правилата за убежище и миграция

Тя определи случилото се като трагедия и посочи, че е ядосана и разбита. ОЩЕ: Близо 60 мигранти загинаха при корабокрушение край бреговете на Италия

"Поредното корабокрушение отнема живота на бебета, жени, мъже. Държавите-членки трябва да се засилят и да намерят път напред. Сега. ЕС се нуждае от общи, актуализирани правила, които ни позволяват да се справим с миграционните предизвикателства", смята Мецола.

Тя обърна внимание, че има планове за актуализиране и реформиране на европейските правила за убежище и миграция.

Според нея Европа може да бъде справедлива и хуманна с тези, които се нуждаят от защита, твърда с тези, които не са и силни срещу трафикантите, експлоатиращи най-уязвимите.

The tragedy off the coast of Crotone leaves me angry and heartbroken.



Another shipwreck claims the lives of babies, women, men.



Member States must step up and find a way forward. Now.



The EU needs common, updated rules that allow us to address migration challenges. 1/2