Близо 60 мигранти загинаха при корабокрушение край бреговете на Италия

Италианските власти съобщиха, че сред загиналите има бебе. На борда е имало мигранти от Афганистан, Пакистан, Сомалия и Иран.

Телата бяха извадени от плажа в близкия морски курорт в района на Калабрия. Министърът на вътрешните работи Матео Пиантедоси, който посети местопроизшествието, каза, че около 30 души може да са в неизвестност, предава още BBC.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш определи в Twitter корабокрушението като ужасяващо. "Още веднъж казвам: Всеки човек, който търси по-добър живот, заслужава сигурност и достойнство. Имаме нужда от безопасни, законни пътища за мигранти и бежанци", смята Гутериш.

Yet another horrific shipwreck has claimed the lives of dozens of people, including children - this time off the coast of Italy.



I say once again: Every person searching for a better life deserves safety&dignity. We need safe, legal routes for migrants&refugees.