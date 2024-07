Мир в Украйна: Зеленски е готов да говори с Путин и посочи условията (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Нека бъдем честни – ако искаме да сложим край на войната, ако светът е обединен и стои зад Украйна, тогава ще трябва да говорим и с тези, които решават всичко в Русия". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в много рекламираното интервю, което даде за BBC и много части от което бяха излъчени предварително като реклама преди да бъде излъчено на 20 юли вечерта в пълен формат.

Думите на Зеленски касаят издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин – Зеленски всъщност буквално каза следното: "Дали ще е Путин, дали няма да е Путин – какво значение има?". Украинският президент визираше обаче условията за мир – планът как да бъде постигнат да бъде подготвен, заради което се състоя и срещата в Швейцария в средата на юни, е условие номер едно. А казаното е знаково, защото през 2022 година Зеленски подписа указ, с който по същество забрани преговорите с Путин – това се случи, след като с оправдание явно фалшиви референдуми Путин обяви, че Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област стават част от Руската федерация: Споразумението от срещата на върха в Швейцария: Публикуван е пълният текст

"Вярвам, че ако следваме пътя, начертан в Швейцария и сме единни, можем да сложим край на горещата фаза на войната през тази година – можем да опитаме. Планът ще бъде готов – от нас зависи, ще го подготвим. Планът обаче трябва да бъде подготвен заедно с партньорите и никой да не налага самоинициатива. Планът ще зависи от партньорите, които ще окажат натиск на Русия, за да започне Русия да мисли за край на войната. Това не значи да отвоюваме всички окупирани територии – мисля, че силата на дипломацията може да помогне. Но трябва да сме силни на бойното поле – да не отстъпваме и да реализираме стъпки, с които да отслабим Русия на фронта. Това ще ни даде по-добра позиция за преговори", заяви Зеленски: Кличко: "Зеленски е концентрирал твърде много власт, намирисва на авторитаризъм в нашия дом"

President Zelensky: "We can end the hot stage of the war before the end of this year ... It doesn't mean that all territories must be recaptured ... But we must be strong on the battlefield ... we need to take steps to force it to retreat ... this will give (us) better position… pic.twitter.com/zhd5CL33eT — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) July 21, 2024

Украинският президент обаче изобщо не си прави илюзии относно Путин и колко би спазвал каквото и да е мирно споразумение, освен ако не бъде принуден от външни обстоятелства: "Кое е по-важно – земята или хората? Как може да ги приравниш? Всичко се прави за хората – хората са важни, но това не значи, че трябва да дадем на Русия 30% от земята си (бел. ред. - това директно поиска Путин: Путин: Преговори ще има само когато не остане и един украински войник в ДНР, ЛНР, Запорожието и Херсонска област (ВИДЕО). Това е нашата земя – и каква е гаранцията (ако им я дадем), че няма да продължат още напред? Ще продължат. Кой твърди, че замразен конфликт е решението? Конфликтът беше замразен (Зеленски визира периода 2014 – 2022 година и Минските споразумения: Не искахме Минските споразумения да работят: Сивият кардинал на Путин го призна). Кой казва, че Путин не иска просто да ни унищожи – иска! Той иска СССР да се върне, под негов контрол до края на дните му. Това е планът му – и вече пожертва 500 000 руснаци за това (Зеленски визира официалните украински данни за руските военни жертви, което включва убити, ранени толкова тежко, че да не може да се бият на фронта, и изчезнали по време на акция). Кой смята, че не иска да избие 1 000 000 от нас за постигане на тази цел? Как да вярваш на такъв човек – не мисля, че такова нещо може да бъде пресметнато. Това не е игра": Тръмп като спасител на Украйна: Планът на Борис Джонсън и силата на армията (ОБЗОР – ВИДЕО)

President Zelensky: "Who said Putin does not simply want us destroyed? He does. He wants the return of the USSR, under his control, until the end of his days.



That's this person's plan. And if he sacrificed 500,000 people of his country, who says he wouldn't want to kill another… pic.twitter.com/PSSjeDxHLk — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) July 21, 2024

На фона на явно засилващата се като ресурси дипломатическа вълна срещу Русия, Москва продължава да залага на дипломация, насочена към миналото и с цел "дипломатически саботаж" – председателят на Думата Вячеслав Володин отиде в Никарагуа и Куба, залагайки на старите спомени за "революцията", а в дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) напомня скорошно беларуско посещение в двете латиноамерикански държави и изказва предположение, че може би се търсят нови начини за заобикаляне на западни санкции.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Доста сериозно понижение на интензивността на боевете в Украйна има през денонощието на 21 юли съгласно официалните украински данни, но бойните сблъсъци отново си остават много. 117 са били руските пехотни атаки и съответните боеве по целия фронт през изминалото денонощие, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново най-интензивни са руските бойни действия в Покровското направление – 39 руски пехотни атаки, след като през почивните дни се изясни, че там е паднало село Прогрес и руските сили вече вероятно могат да преминат на едно място на запад от река Вовча (Волча). Впечатление обаче прави ситуацията в "свързващото" Торецко направление – само 8 руски пехотни атаки, след като на 20 юли бяха едва 10, което подсказва правотата на украинския военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, че руското военно командване скоро ще трябва да избере къде да хвърли основните си усилия – в Покровското направление или в Торецкото направление с мисъл за пробив на север в Краматорското направление. Популярният украински телеграм канал Deep State обаче отчита руски тактически успехи в село Ню Йорк, Зализно (и двете в Торецкото направление), както и в района на Калиновка, което е Краматорското направление, а популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пак направи обзор в кое село коя къща и улица са превзети от руснаците – никъде няма нов пълен руски успех с установяване на контрол над цяло село на база тези данни, отделно няма и геолокализирани видеокадри, които да потвърждават изброените руски частични успехи: Още оръжия за Украйна, Русия прави Рамбо от Руската централна банка (ОБЗОР – ВИДЕО)

The 47th Separate Mechanized Brigade's UAV reconnaissance team discovered a rare Russian Zemledeliye mine laying system in the Pokrovsk direction. This system, similar to a MLRS, launches ammunition for remote mining, capable of mining an area the size of several football fields… pic.twitter.com/8qKdwG5srN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 21, 2024

Що се отнася до 21 юли обаче, извън Покровското направление основните руски усилия са в Харковска област, източните на областта Купянско и Лиманско направление, както и Краматорското направление (Часов Яр). В Харковска област е имало 12 руски бойни сблъска, като украинският генщаб изрично посочва, че се засилва интензивността на боевете при и в град Вовчанск, както и при и в село Глубоко, което е на север от село Липци и беше една от двете опорни точки заедно със село Лукянци в руския опит да се развие офанзива поне до Липци с цел град Харков да е в обсега на руската наземна артилерия. Константи Машовец анализира, че руснаците има позиции само в северната част на Глубоко и че се мъчат да ги опазят и да си върнат контрола над цялото село, иначе позициите им горите югоизточно от Глубоко ще бъдат застрашени. "Противникът продължава и иска да задържи на всяка цена кръстовището на пътищата източно от селото и северната му част", добавя той.

За Вовчанск Машовец е категоричен – руснаците искат да преминат река Вовча (Волча) на юг на възможно най-широк периметър, но още не могат и имат единствено малки локални успехи. Все още има руски войници в химическия (агрегатния) завод и 138-ма руска мотострелкова бригада опитва да пробие и да ги спаси от обкръжение, като атакува от ул. "Търговска" по ул. "Пушкин", посочва украинският военен анализатор. "С други думи, в момента врагът не само не е в състояние да превземе целия град Волчанск, но дори и северната му част все още не е в състояние контролира напълно", добавя той. Машовец казва и, че от североизток, руснаците дори не са успели да влязат в село Тихо, за да могат да опитат тепърва да напреднат и стигнат до река Вовча в този район. Украинският военен експерт счита, че в скоро време руската армия ще опита отново да си върне изцяло контрола в района на агрегатния завод, да опита да стигне до жп гара Вовчанск през Гатище, но ще трябва да мине през река Вовча за тази цел, както и да овладее изцяло село Старица. А за Липци Машовец не изключва опит за пълно руско настъпление по двата бряга на река Липец, откъм село Лукянци, защото там има опасност украинците да преминат през Травянския язовир. Той смята, че руснаците все още имат достатъчно резерви, за да си позволят опити за атаки – Вовчанск обаче се превърща в място, където руската армия хаби ресурси (загиват войници, унищожава се техника), а колко лоша е ситуацията личи от факта, че 155-та бригада на руската морска пехота и 83-та пехотна бригада плюс 153-ти танков полк на руската армия дойдоха на помощ съответно от Кураховското и Краматорското направление – това беше констатирано от украинския щаб: командващият руската армия за Харковска област генерал Лапин ще "изгори" и елитни формирования в условия на градски бой, категоричен е Машовец.

A Russian assault group was noticed moving into a private building in Vovchansk. FPV drones of the GRIFON501 unit hit and leveled remains of the building. pic.twitter.com/Z7gqS7nEMd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 21, 2024

В Купянското и в Лиманското направление е имало по 11 руски пехотни атаки – специално що се отнася до Купянск "Рибар" има отделен обзор и в него отбелязва руски успехи в Песчано (но не пълен руски контрол над селото) и напредък по жп линията от Кисловка към Степова Новоселка. Основната руска цел в това направление е изтикване на украинската армия зад река Оскол – Песчано е отправна точка за руски пробив през реката, но "Рибар" предупреждава, че до самата река има доста голямо голо поле, а отвъд нея е малкото село Колесникова и то е удобно за украинските сили да организират отбрана. Отделно, каналът изрично признава, че появили се видеокадри с издигане на руското знаме в село Розовка (Андреевка) всъщност не са от това село (КАРТА) - и Песчано, и Розовка бяха обявени за превзети от руското военно министерство. За Синковка (8-9 километра източно фронтално срещу Купянск) "Рибар" посочва, че ситуацията си стои статична – така е месеци наред: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

Що се отнася до Часов Яр, засега няма нещо съществено извън данните за овладяване на няколко ферми от руснаци северно от Калиновка – на Deep State и на "Рибар". Ако е вярно, това потвърждава думите на Константин Машовец, че руското командване ще опита да заобиколи града от север, след като се провали с фронталната атака и с опитите да пробие южния фланг дотук.

An assault by Russian forces in Chasiv Yar. Several Ukrainian sources report that heavy battles are now ongoing, as Russian forces are trying to break trough to the center of the city. pic.twitter.com/gZzlba2qXX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 21, 2024

Fragments of street fighting in Chasiv Yar from the first-person perspective of Ukrainian Special Operations Forces fighters. The battles, as you can see, are very intense. pic.twitter.com/QFXEa0ua2r — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 21, 2024

Chasiv Yar, Ukraine.



Russia = Mass murder and destruction. pic.twitter.com/ao4ahY5r28 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) July 21, 2024

