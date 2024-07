Зеленски: "Горещата фаза" на войната може да приключи тази година (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски прогнозира, че "горещата фаза" на войната може да приключи тази година, ако западните съюзници на Киев останат силни.

Една по-слаба Русия на бойното поле би поставила Украйна в по-силна позиция на масата за преговори, смята той.

"Като оказваме натиск върху Русия, вярвам, че можем да се споразумеем за дипломатическо уреждане", каза Зеленски в интервю за BBC. Той отиде на визита във Великобритания за срещата на върха на Европейската политическа общност, на която участва и българският президент Румен Радев.

По думи на украинския лидер - "горещата фаза" на войната с диктатора Владимир Путин може да приключи тази година. "Целият свят трябва да окаже натиск върху Русия, за да я убеди да седне на масата за преговори за прекратяване на войната".

If the West remains strong, the "hot phase" of war could end by the end of the year - Zelenskyy in an interview with the BBC



Other statements:

▪️ Cooperation with Trump will be difficult, and his plan for «peace in 24 hours» involves concessions unacceptable to Kyiv.



▪️… pic.twitter.com/MI5DcHZixt