Мирните преговори се оплетоха в "Паяжина": САЩ виждат ескалация, Русия е складирала 13 000 ракети (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия и Украйна са се съгласили да проведат следващ кръг от преговори – общо трети от 16 май насам, обяви турският външен министър Хакан Фидан и заяви, че страната му очаква отново да е домакин на срещата. Делегации от двете страни вече проведоха два етапа от дискусии в Истанбул, като най-големият пробив досега е размяната на военнопленници и цивилни затворници по модела „1000 срещу 1000“. Москва обаче отказва 30-дневно пълно и безусловно прекратяване на огъня, което Киев прие още през март с цел стабилна основа за по-нататъшна дипломация. Вместо това Руската федерация поиска 2-3 дни примирие, и то в определени части от фронта, за да се съберат телата на загинали войници. Украинският президент Володимир Зеленски е скептичен и смята, че това не е достатъчно.

🇷🇺🇺🇦 Russia and Ukraine have agreed on the next round of negotiations; Turkey looks forward to hosting the meeting, says the Turkish Foreign Minister. pic.twitter.com/NbZn63bvW5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 3, 2025

По време на втория кръг от преговори Украйна предаде на Русия списък със стотици отвлечени от режима на Путин деца, които да бъдат върнати. Киев иска още Москва да няма право да определя бъдещето на Украйна в НАТО и ЕС, но руснаците не променят своите условия и дори настояват за територии, които не контролират. Все още Путин не се е съгласил за среща със Зеленски.

Третият кръг от преговорите между Украйна и Русия може да се състои до края на месеца, но само ако няма повече нападения срещу летища на стратегическата авиация, заяви Алексей Чепа - първи заместник-председател на Комисията по външни работи в руската Дума (парламента). Той също така твърди, че Украйна трябва да приеме предложеното от Русия 2-3-дневно прекратяване на огъня в определени части на фронта.

A third round of talks between Ukraine and Russia could take place by the end of the month — but only if there are no more attacks on strategic aviation airfields, says Aleksey Chepa, first deputy head of the Russian Duma's foreign affairs committee. He also claims Ukraine should… pic.twitter.com/XHVNDNY8l9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 3, 2025

Очевидно операция "Паяжина", която украинската Служба за сигурност проведе в Руската федерация на 1 юни, е разтърсила до основи режима в Кремъл: 660 млн. долара са изгорени: Два от най-скъпите руски военни самолети са аут заради операция "Паяжина".

Операция "Паяжина": пратеникът на Тръмп се страхува от ескалация

Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Украйна - Кийт Келог - коментира мащабните удари по стратегическите бомбардировачи на Руската федерация в интервю за FOX News. Той смята, че операцията е увеличила риска от ескалация на руската война срещу Украйна. Келог твърди, че когато се атакува националната система за оцеляване на противника, а именно неговата ядрена триада, тогава "нивото на риска се увеличава". Пратеникът на Тръмп дори добави, че е невъзможно да се предвиди как точно ще реагира Кремъл по този въпрос. Той подчерта, че именно това се опитват да избегнат американските власти, тъй като достигането до този момент би било "нежелателно".

Келог вярва, че психологическото въздействие на операция "Паяжина" е много по-сериозно, отколкото материалните загуби на Руската федерация, причинени от унищожаването на бомбардировачите. Той смята, че украинската спецоперация е нанесла огромни щети по имиджа на Русия показвайки, че Украйна няма да се предаде. "По същество Украйна казва: Ние също можем да играем тази игра", заяви американският служител.

Ръководителят на украинската президентска канцелария Андрий Ермак и екипът му, които са част от делегация, пристигнала вчера в САЩ, се срещнаха с Кийт Келог във Вашингтон. Те обсъдиха ситуацията на фронтовата линия, резултатите от срещите в Истанбул, важността на засилването на санкциите срещу Русия и военната помощ за Украйна. Разгледаха и въпроса за отвлечените от Русия деца. "Предадохме списъци на руската страна и очакваме отговор - изключително важно е да ги върнем у дома", каза Ермак.

Делегацията ще настоява за приемане на суровия пакет от санкции срещу Русия в американския Сенат, където законопроектът на републиканския сенатор Линдзи Греъм и на колегата му демократ Ричард Блументал е събрал огромно мнозинство от над 80 сенатори. Става въпрос за пакет, съдържащ 500% мита върху вноса от държави, които купуват руски газ, петрол, уран и други продукти, залегнали в основата на финансиране на кремълската военна машина.

Всичко това накрая ще зависи от Тръмп, но той все още мълчи по въпроса. Говорителката на Белия дом Карълайн Лийвит заяви, че няма да има нови санкции срещу Русия без подписа на президента. Тя подчерта, че санкциите остават "инструмент", който може да се използва, и отдаде дължимото на "упоритостта" на Тръмп за привличането на Москва и Киев към преки преговори. Докато президентът на САЩ обаче се бави и постоянно дава "две седмици" период на Путин, за да се убеди, че той наистина иска мир, бруталната война на Русия срещу Украйна продължава.

🇺🇸 The White House says no new sanctions on Russia will happen without Trump’s sign-off. Spox Karoline Leavitt stressed that sanctions remain “a tool” and credited Trump’s “persistence” for bringing Ukraine and Russia to direct talks. pic.twitter.com/B7ZiNdHRwH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 3, 2025

Междувременно стана ясно, че министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет няма да присъства на срещата на Контактната група по отбраната на Украйна (формат "Рамщайн") на 4 юни. Това съобщи Associated Press, като се позова на американски служител. Хегсет няма да пристигне в Брюксел до края на конференцията, няма да участва в събитието и онлайн. Ако това се потвърди, то ще бъде първата среща на около 50-те държави, военни поддръжници на Киев, на която шефът на Пентагона няма да присъства.

Потокът от оръжия за Украйна не спира, Европа помага срещу руската агресия

На 4 юни Обединеното кралство обеща да достави на Украйна 100 000 дрона до края на финансовата година през април 2026 г. Безпилотните летателни апарати са променили начина, по който се водят съвременните войни, отбелязват властите във Великобритания, позовавайки се на примера от операция "Паяжина".

Пакетът с безпилотни летателни апарати - на стойност 350 млн. паунда (473 млн. долара) - е част от по-широка инициатива за военна подкрепа на Украйна на стойност 4,5 млрд. паунда и бележи десетократно увеличение от целта за 10 000 дрона през 2024 г. до 100 000 през 2025 г. В допълнение към това правителството на Киър Стармър потвърди доставката на 140 000 артилерийски снаряда за Украйна от януари насам и ще похарчи допълнителни 247 млн. паунда (334 млн. долара) тази година за обучение на украинските войски.

Военноморските сили на Украйна получиха бързоходни щурмови кораби, клас CB90, от Швеция, както и патрулни катери NAVY 18 WP от Естония, оборудвани със сгъваеми решетки против дронове. В момента Украйна използва около 26 от обещаните 40 кораба CB90 и два NAVY 18 WP.

🇺🇦 Ukraine’s Navy has received CB90-class fast assault craft from Sweden and NAVY 18 WP-class patrol boats from Estonia, equipped with foldable anti-drone grills to enhance drone defense. Ukraine currently operates about 26 of the 40 pledged CB90's and two NAVY 18 WP's. pic.twitter.com/1eaD0ZMEGu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 3, 2025

Русия складира още повече ракети за бъдещи удари

Русия продължава да произвежда и складира ракети и дронове, с които да нанася удари по Украйна, което показва, че тя не спира да се стреми да спечели войната с военни средства. На 3 юни украинското издание New Voice съобщи, позовавайки се на военното разузнаване на Украйна (ГУР), че към средата на май 2025 г. руските сили са складирали над 13 000 балистични, крилати и други ракети. В това число влизат почти 600 балистични ракети „Искандер-М“, над 100 хиперзвукови балистични ракети „Кинжал“, почти 300 крилати ракети „Х-101“, над 400 крилати ракети „Калибр“, до 300 крилати ракети „Х-22/32“, около 700 крилати ракети „Оникс“ и противокорабни ракети „Циркон“, около 60 балистични ракети KN-23, произведени в Северна Корея, и около 11 000 ракети за противовъздушна отбрана С-300/400.

Изданието съобщава, че според оценката на ГУР Русия може да произвежда и около 150-200 ракети на месец, включително: 60 до 70 „Искандер-М“, 10 до 15 „Кинжал“, 20 до 30 „Х-101“, 25 до 30 „Калибр“, до 10 „Х-32“ и общо 20 до 30 ракети „Оникс“ и „Циркон“.

Все пак ударите срещу руски летища и бомбардировачи ще намалят способността на Русия да нанася допълнителни големи удари с крилати ракети срещу Украйна. Не са унищожени всички руски стратегически бомбардировачи и Москва запазва способността си да нанася поражения чрез стратегическата си авиация.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW - продължава да оценява, че руските усилия за увеличаване на вътрешното производство на дронове и ракети и продължаващото адаптиране на ударните пакети вероятно са част от по-широки усилия за подготовка за дълга война в Украйна и евентуално за бъдеща война срещу НАТО.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Има промяна в посока нагоре, що се отнася до интензивността на бойните действия в Украйна – за денонощието на 3 юни те са били с 36 повече на дневна база, или общо 178. Руснаците са хвърлили 101 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 36 по-малко за ден. От тях 23 КАБ са пуснати на руска територия - в Курска област. Руският артилерийски обстрел е в мащаб от над 6100 изстреляни снаряда, т.е. с 400 повече на дневна база. Руската армия е използвала почти 3700 FPV дрона "камикадзе", което е с около 430 повече за ден, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб, публикувана на 4 юни.

Отново най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – украинците твърдят, че там са отбили 55 нападения за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление са спрени 32 атаки на руските сили, включително боеве е имало при селата Константинопол и Богатир, което означава, че според украинската армия руснаците още не са се укрепили напълно там. Според украинския лейтенант с позивна "Алекс" Константинопол обаче е изцяло под руски контрол, пише той в канала си "Офицер+".

На трето място по интензивност на сраженията е Курска област с 26 руски нападения за деня. В Лиманското направление силите на Путин са извършили 19 атаки, а в Торецкото – 16. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой нападения, сочи генщабът на Украйна в сводката си.

Геолокализирани кадри, публикувани на 3 юни, показват, че украинските сили са осъществили напредък в Курска област. Наскоро те са напреднали източно от Тьоткино (югозападно от Глушково). Руският военен блогър "Архангел Спецназа" твърди, че украинските сили леко са напреднали и югоизточно от Нови Път, също югозападно от Глушково.

(КАРТА) Ситуацията в Сумска област на Украйна, която е гранична на Курска област, явно не е толкова "розова" за украинските сили. Руското министерство на отбраната обяви превземането на село Андреевка, разположена на няколко километра от границата и на около 20 километра от град Суми. В изявлението се твърди, че настъплението на руските сили в този район се извършва в рамките на "създаването на буферна зона", за което руските официални лица и преди са споменавали многократно. По-рано министерството съобщи за превземането на няколко други гранични населени места в Сумска област. Украинската страна все още не е признала загубата на контрол над Андреевка, заявявайки, че вражеските атаки там се отблъскват успешно. Украинската мониторингова група DeepState, която следи промените на фронтовата линия, обаче вече потвърди, че селото е окупирано от руските войски.

ISW отчита само един сектор с руски напредък на 3 юни - югоизточно от Курахово в Новопавловското направление, където руснаците са се придвижили северозападно от село Одрадно. Има и геолокализирани кадри.

(КАРТА) Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" обръща внимание на боевете в направлението към Константиновка, Донецка област. Става дума за района, намиращ се югозападно от Торецк, където руснаците разшириха фронта, за да могат най-после да пробият и да заобиколят града, за да продължат в посока Константиновка – Мирноград – Покровск. "От условната схема става много по-ясно как руската армия организира обкръжаването на Константиновка. По този начин на юг от Часов Яр се водят продължителни сражения за Ступочки. Руските въоръжени сили настъпват северно от Торецк, както и югозападно от града. "Джобът" край селището Заря е затворен, нашите сили пробиват към водоема от две страни. В същото време плацдармът при Воздвиженка (източно от Покровск, бел. ред.) залив създава заплаха за обкръжаване на Покровск", пише каналът.

Руските въоръжени сили все по-ясно обграждали самата Константиновка откъм фланговете. Ожесточени сражения се водят край Яблоновка, докато руснаците изравнявали фронтовата линия южно от селото, твърди източникът.

"Офицер+" пише, че руснаците настъпват в посока Константиновка и "както стана обичайно напоследък, натискат десния фланг, където напредват". През последните дни се наблюдава настъпление и загуба на украински позиции в района на Попов Яр - Полтавка.

За Курска област "Два майора" посочва, че украинците прехвърляли нови части в Тьоткинското и Глушковското направление и продължавали да се опитват да пробият. Всъщност това е съобщение на Северната група войски на руската армия. Уж всички опити за украинско настъпление били отблъснати, твърди "Два майора" - нещо, което е опровергано от цитираните по-горе геолокализирани кадри.

Що се отнася до Сумска област, каналът пише, че руските въоръжени сили са напреднали в района на Золотаревския природен резерват и щурмуват северните покрайнини на Кондратовка и Андреевка. Бойни действия се водят и в района на Алексеевка, както и в посока Яблоновка. "В същото време нашата Северна група войски предупреждава: врагът може специално да обяви, че руската армия уж е превзела това или онова село, за да го "отвоюва" след това в интернет, въпреки че фронтът в този конкретен участък може да е напълно неподвижен", предава руската пропаганда "Два майора". "Нашите военни съобщават, че руската морска пехота е сломила упоритата съпротива на противника и е освободила Андреевка в Сумска област, а в Кондратовка е напреднала. Десантчици и мотострелци водят боеве в Юнаковка и Новониколаевка".

"В Сумска област общата картина не е много положителна", признава украинският канал "Офицер+". "Най-вероятно целта на врага е да достигне линията Хотин - Писаровка - Кияница - Марин. Никой няма да щурмува Суми, защото градът е доста голям, но 100% искат да се приближат, за да го тероризират с FPV дронове, което е напълно достатъчно, за да го умъртвят. През последните няколко седмици те активно прибягват до тактиката на мотоциклетния щурм", пише той и посочва, че вчера такава група била разбита.

Отблъснати били контраатаки на украинците в Новопавловското направление, в посока административната граница с Днепропетровска област - там "Два майора" твърди, че руснаците напредват. Зоната за контрол в района на Комар била разширена от двата фланга. "Провежда се настъпление западно от селището Волно поле", пише каналът.

Война на дронове

През изминалата нощ Украинските военновъздушни сили са свалили 61 дрона от 95, изстреляни от Руската федерация. От тях 36 са свалени с ПВО, а 25 са обезвредени с електронно заглушаване. Тепърва ще се изяснява къде има щети, но атаките са били насочени към Сумска, Харковска, Одеска, Днепропетровска и Донецка област, твърдят от ВВС на Украйна в сводката си.

Украинците снощи атакуваха с дронове Курска област на Русия - по-конкретно, град Рилск, съобщи изпълняващият длъжността губернатор Александър Хинщейн. По думите му, най-малко четири летни къщи са били повредени. Пострадала е 66-годишна жена - тя е откарана в Курската областна болница, като според него няма опасност за живота ѝ.

Според Хинщейн ден по-рано въоръжените сили на Украйна са нанесли целенасочени удари с два безпилотни самолета в Рилск по водонапорна кула и кула на пречиствателна станция, но нямало повреди и водоснабдяването в града не е било нарушено. Освен това в село Тереховка частна къща е изгоряла вследствие на попадение на дрон, твърди губернаторът. Жителите са успели да се евакуират.