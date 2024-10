"Мирът е крехко цвете" и спомен за клането в Буча: Папата и Зеленски си размениха подаръци (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски и папа Франциск си размениха подаръци във Ватикана. Това се случи по време на тяхната среща в Апостолическиядворец, която продължи 35 минути, съобщава италианската информационна агенция ANSA.

След ауидиенцията папата подари на Зеленски бронзов плакет с разцъфнало цвете и надпис „Мирът е крехко цвете“. ОЩЕ: Зеленски пристигна във Ватикана, ето кой го посрещна (ВИДЕО)

От своя страна Зеленски подари на понтифика картина с маслени бои, изобразяваща ужасяващото клане в Буча, което руските военни извършиха в края на март 2022 г., в рамките на което бяха екзекутирани стотици цивилни украинци, чиито тела са били погребани набързо в плитки гробове. ОЩЕ: Как детски лагер в Буча се превърна в място за екзекуции на цивилни

Pope Francis met Ukrainian president Volodymyr Zelensky at the Vatican today. Zelensky presented him with an oil painting depicting a girl witnessing the first wave of the invasion. In return, Pope Francis gifted him a plaque which says 'Peace is a Fragile Flower.' @EWTNews pic.twitter.com/UajutKweBs