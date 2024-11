700 000 руски военни жертви по-късно: Краят на амбициите на Путин в Украйна още не се вижда (ОБЗОР - ВИДЕО)

Над 700 000 руски военни жертви от началото на пълномащабната война в Украйна, която започна на 24.02.2022 година след заповед на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Тази поредна психологическа граница е премината на 3 ноември според актуалната сутрешна сводка на украинския генщаб.

Под "жертви" се разбират както убитите, така и тежко ранените (хора, които не могат да се бият вече на фронта) плюс изчезналите по време на бойна операция – класификацията е на НАТО. Независимо потвърждение на тези данни няма – при продължаващи много интензивни военни действия реални потвърдени сведения вероятно ще има много време след като се установи някакво подобие на мир, но западните оценки не са далеч от това число, например генералният секретар на НАТО Марк Рюте посочи над 600 000 руски жертви в изказване след като пое поста.

Интересното е, че дори руското военно министерство не дава статистика за украинските военни загуби така, както го прави украинският генщаб. Единствените данни за военни жертви, които официално публикуват руснаците, са за Курска област – руското военно министерство твърди в сводката си за 3 ноември, че украинската армия е дала почти 30 000 жертви (убити, ранени и изчезнали по време на акция - от 6 август, 2024 година насам). Дори самият факт, че такава статистика излиза единствено за Курска област е основание за съмнение – извън елементарната логика как при 30 000 жертви украинците все още не позволяват на руснаците да си върнат загубеното в Курска област. Припомняме, че на 1 ноември The New York Times публикува материал, в който писа, че убитите украински войници от началото на пълномащабната война са 57 000 души.

Че руските военни жертви са стряскащи е ясно, но още по-ясно е, че числото не е достатъчно голямо, за да спре Путин и армията му. Сега основният руски военен натиск в Украйна е съсредоточен във все по-тесен участък – най-вече в Кураховското направление, където за украинската армия става все по-трудно да удържа - Украйна губи: Западен информационен натиск точно преди изборите в САЩ (ОБЗОР – ВИДЕО)

Интензивността на бойните действия не се променя особено през денонощието на 3 ноември – 169 бойни сблъсъка т.е. само 4 по-малко на дневна база по целия фронт в Украйна (без да броим Курска област). Увеличение има както в хвърлените от руснаците авиационни бомби – 142 за денонощието, с около 35 повече на дневна база, така и в извършените артилерийски обстрели – над 4400 т.е. увеличение с 1400 на дневна база.

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, най-горещо е Кураховското направление – там е имало 72 отбити руски пехотни атаки (беше съобщено още във вечерната сводка, а в сутрешната цифрите 7 и 2 са обърнати, което е явно грешка). Отделно, имало е 12 руски пехотни атаки и във Времеевското направление, което е спомагателно от юг за Кураховското. (КАРТА) Непосредственият план на руснаците е ясен – Курахово да бъде хванато в клещи от изток и от юг. По украински данни, Антоновка вече е под руски контрол, Катериновка – почти изцяло (и двете села се намират югоизточно от Курахово), а следващата руска цел в района е Елизаветовка. Украинският телеграм канал "Офицер+" твърди, че в Катериновка перспективите изобщо не са приятни, но украинските части удържат в Максимиляновка (източно от Курахово, в посоката откъм Красногоровка). Германският журналист Юлиян Рьопке, който е кадър на германския таблоид "Билд", констатира и, че руските части са превзели Максимовка т.е. руският натиск от север към Курахово също става все по-съществен (КАРТА). Украинският военен Станислав Осман, част от батальона "Айдар", добавя, че руската армия атакува в Трудово и ако успее да го превземе и да изтласка украинците към Успеновка, още 7 села ще останат без украинска логистика.

В Покровското направление отбитите руски атаки са 27, като е явно, че там има известно понижение на бойните действия, за сметка на Кураховското направление. Засега няма и геолокализирани видеокадри, които да потвърждават, че руснаците изцяло са превзели Вишнево, южно предградие на Селидово, което руското военно министерство обяви за превзето преди едно денонощие.

В Купянското направление е имало 16 руски пехотни атаки, а в Лиманското – 9. (КАРТА) Отново по украински данни, руската армия е навлязла на позиции в северната част на Терно – това е поредна точка в Лиманското направление, където руснаците искат да пробият, за да достигнат до самия бряг на река Жребец. Потвърждение с геолокализирани видеокадри за руския напредък в района на Терно има и в дневния обзор на ISW. Реките Жребец и Оскол (Лиманско и Купянско направление) са основна непосредствена руска цел, с идеята да се направи колкото се може по-широк плацдарм през тях за основа на бъдеща операция от североизток към градовете Краматорск и Славянск.

Особено забавен е дневният обзор на известния руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. За пръв откакто украинската армия настъпи в Курска област, каналът на Звинчук няма отделен дневен обзор за това направление. В общия обзор обаче каканиже как руските войски постепенно овладявали окупираните от украинците земи, без никаква конкретика къде и какво овладяват. Същият е и езикът за Покровското направление – само за Времеевското данните са с конкретика, касаеща Максимовка и Антоновка, които отговарят на информацията от украински и западни източници. Може би "Рибар" си почива, защото днес в Русия празнуват Денят на народното единство: Първи сигнал за "унижени севернокорейци" в Курск, HIMARS пак удари руснаците (ОБЗОР - ВИДЕО)

