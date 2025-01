Мирът в Украйна минава през пускане на руския газ към Европа? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Официални представители на Европейския съюз обсъждат възможността за възобновяване на покупките на руски газ като част от потенциално уреждане на войната в Украйна, чието начало бе поставено през февруари 2022 г. от диктатора Владимир Путин. Това съобщи Financial Times на 30 януари, позовавайки се на неразкрити източници. Поддръжниците на предложението, сред които унгарски и германски официални лица, твърдят, че този ход може да стимулира както Москва, така и Европа да поддържат мирно споразумение, като същевременно стабилизира енергийния пазар на континента, пише изданието.

Новината идва почти месец след като Украйна спря транзита на руски газ през територията си за ЕС, слагайки край на схема, датираща от съветско време. Решението предизвика протести от страна на Словакия и Унгария, които продължават да разчитат на руски енергийни източници въпреки усилията на блока за диверсификация на доставките. Според Financial Times предложението за възобновяване на покупките на руски газ е срещнало отпор от главните съюзници на Украйна в ЕС и от официални лица от някои източни държави членки.

Макар че по-голямата част от руския тръбопроводен газ към Европа беше спряна, "Турски поток" - през Турция и България - остава последната действаща тръбопроводна връзка, по която руско синьо гориво се доставя до ЕС. И там обаче има проблеми, след като САЩ санкционираха "Газпромбанк" - единствената лицензирана финансова институция, през която могат да минават плащания за доставки от "Газпром". Бившият български служебен министър на енергетиката Владимир Малинов се закани преди визитата на унгарския премиер Виктор Орбан у нас през декември 2024 г., че България ще отреже преноса на руски газ по "Турски поток", ако транзитните такси не се плащат и не бъде намерен начин да се извършват плащания. Орбан пък заговори за тримесечна дерогация за руски газ за Европа.

Европейските държави продължават да купуват руски втечнен природен газ (LNG), като последната информация е, че пълна забрана за LNG в новия, 16-и пакет от санкции няма да има. Според агенция Reuters, която се позовава на европейски дипломати, Европейската комисия няма да налага забраната заради притеснения сред някои държави членки, че не могат да си осигурят алтернативни количества. Докато такива не се подсигурят, втечненият природен газ от Русия няма да бъде напълно спиран за Европа, посочват източниците.

По-рано тази седмица Унгария обяви, че е получила „поискани гаранции“ от ЕС за осигуряване на транзита на енергия за европейските страни, след като заплаши да наложи вето на санкциите срещу Москва. Малко след това Reuters съобщи, че Европейската комисия ще продължи да води разговори за доставките на газ с Украйна, Словакия и Унгария.

Преди пълномащабната война руският тръбопроводен газ представляваше около 40% от общите покупки на ЕС, като Германия беше основният купувач. Износът на изкопаеми горива представлява ключова част от приходите на руската държава и спомага за подхранването на тоталната война на Москва срещу Украйна, което води до призиви сред партньорите на Киев за пълно прекратяване на покупките.

ЕС прекрати целия внос на руски въглища, по-голямата част от вноса на руски петрол и над две трети от вноса на руски газ в ЕС, заяви говорител на Европейската комисия по-рано през януари. Блокът има за цел да премахне всички руски изкопаеми горива от своя пазар до 2027 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който обеща да посредничи за мирно уреждане на войната в Украйна, призова Европа да купува повече американски втечнен природен газ и поиска увеличаване на производството на петрол, за да се натиснат цените и да се задушат приходите на Русия, като по този начин тя бъде принудена да седне на масата за преговори.

Путин и мирът в Украйна

На този фон - издирваният от съда в Хага руски диктатор Владимир Путин продължава да говори за мирни преговори и как не той, а Украйна не желаела да се ангажира. В нашумялото преди два дни интервю с главния репортер на Кремъл Павел Зарубин лидерът на Руската федерация заяви, че западната военна помощ продължава да бъде жизненоважна за способността на Украйна да поддържа защитата си. Зависимостта на Украйна от западната военна помощ показвала, че Украйна „няма суверенитет", твърди той.

Путин е прав, че допълнителната западна военна помощ - особено американската - остава от решаващо значение за поддържането и по-нататъшното развитие на бойните способности на Украйна. През цялата война украинските сили последователно доказаха, че могат да постигнат оперативно и стратегически значими победи на бойното поле, когато са въоръжени с достатъчно количество американска и друга военна помощ, предоставена от Запада, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Дългогодишната теория на Путин за победа се основава на предположението, че Западът ще изостави Украйна. Само непоколебимата подкрепа на западните държави и последователните доставки на западна военна помощ за Киев могат да го принудят да изостави теорията си и да приеме необходимостта да предложи отстъпки, необходими за всяко решение на конфликта, приемливо за САЩ, Европа и Украйна, допълват експертите от института. Но засега диктаторът не смята да отстъпва от искането си Украйна никога да не влиза в НАТО, да намали сериозно числеността на армията си и да предаде четирите незаконно анексирани от Русия области - Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка.

Путин продължава да полага усилия да принуди Доналд Тръмп да участва в двустранни преговори, които изключват Украйна, да наложи на републиканеца желаната от Кремъл рамка за преговори и да принуди американския президент неволно да подкрепи провежданите руски информационни операции за нелегитимността на сегашното украинско правителство, анализира ISW.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Понижение на интензивността на сраженията по протежение на фронта в Украйна и в руската Курска област спрямо предходното денонощие констатира Генералният щаб на украинската армия в сводката си, публикувана сутринта на 30 януари (тя е за боевете на 29 януари). Станали са 158 бойни сблъсъка, което е с 35 по-малко на дневна база. Руснаците са хвърлили 96 авиационни бомби (КАБ) - т.е. с 25 повече за ден, като 35 от тях са на собствена територия - в региона на Курск. Мащабът на руския артилерийски обстрел се покачва - 5300 използвани снаряда за денонощието спрямо 5000 предния ден. Използваните от руските сили FPV дронове "камикадзе" са 2120, което е с 280 по-малко на дневна база.

(КАРТА) Най-горещо, по традиция, е в Покровското направление - спрени са 72 щурмови действия на руснаците, твърди генщабът на Украйна. Това означава, че около половината бойни сблъсъка са именно в този сектор от фронта. Сред местата на сражения са отбелязани Котлино и Удачно, които са на югозападния фланг - основната задача, която руската армия решава в момента в Покровското направление, е да заобиколи Покровск от югозапад и запад, писа в последния си анализ украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генщаба. Руските военнопропагандни Telegram канали "Рибар" и "Два майора" също говорят за боеве при Удачно и Котлино, като според тях украинците вкарвали резерви.

Същевременно 155-а бригада „Анна Киевска“ се възстановява от кризата, свързана с многобройните случаи на дезертьорство в Украйна и Франция. Сега частите на бригадата заемат зоната си на отговорност в района на Покровск, където изпълняват бойни задачи, съобщава украинският военен кореспондент Андрий Цаплиенко: Скандал с нова украинска бригада: Разпадна се заради грешна организация.

🇺🇦 The 155th Brigade "Anna Kyivska" is recovering from a crisis linked to numerous desertion cases in Ukraine & France. Brigade units are now taking up its area of ​​responsibility in the Pokrovsk area, where it is carrying out combat missions, Ukrainian military correspondent… pic.twitter.com/jcIgex5AAd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 29, 2025

На този фон - 156-а бригада заминава на обучение в европейска страна, като към нея е прикрепен "високоотговорният и достоен офицер полковник Евгений Межевикин", съобщи журналистът Юрий Бутусов. Междувременно 158-ма, 159-а, 160-а и 162-ра бригада на ВСУ са разформировани съгласно заповедта на Володимир Зеленски за спиране на формирането на нови бригади.

The 156th Brigade is heading for training in a European country, with the highly responsible and honorable officer, Colonel Yevhen Mezhevikin, assigned to it, — Butusov. Meanwhile, the 158th, 159th, 160th, and 162nd brigades of the AFU have been disbanded per Zelensky’s order to… pic.twitter.com/YvkbeTbksF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 30, 2025

(КАРТА) В Новопавловското направление, което е южно на Покровското, руснаците са осъществили само шест атаки. Тук руските въоръжени сили разширяват зоната на контрол в село Дачно, където сраженията продължават, пишат руските канали. Според украински източници руснаците са навлезли за кратко в източната част (има геолокализирани кадри), но не е ясно дали са успели да се закрепят - поради противоречивите съобщения. В района на Велика Новоселка "руските въоръжени сили разширяват зоната на контрол на север и северозапад от освободеното селище, сраженията се водят и в района на Нови Комар", твърди "Два майора".

(КАРТА) На второ място по интензивност е Лиманското направление с 26 бойни сблъсъка. В Торецкото направление е имало 15 атаки, включително при град Торецк (КАРТА) - за този сектор се твърди, че интензивността на сраженията като тежест на задачата е по-висока дори от тази в Покровск, макар като брой на пехотните атаки да не може да се прави сравнение. "В северната част на града се водят сражения в сградите на юг от рудника „Фомиха“, а руските въоръжени сили продължават да атакуват сградите в северна посока", пише руският канал "Два майора".

В Краматорското и Купянското направление руснаците са атакували по 10 пъти за изминалото денонощие. Що се отнася до първото направление, в Часов Яр руснаците са заели позиция на върха на сметището в западния край на мината „Блок-9“. "По-голямата част от микрорайон „Северен“ в Часов Яр е под контрола на руските военни", пише "Два майора", цитирайки командир на щурмова група. "На юг действат въздушнодесантни части, а на север - 200-ната мотострелкова бригада на руските въоръжени сили", посочва руският канал.

В Курска област е имало 8 руски нападения срещу украинските позиции (КАРТА). Според руските канали група войски „Север“ водела интензивни сражения в Свердликово и околните горски пояси. Съобщава се за руско настъпление в северната част на Суджанския район. "Ожесточени сражения се водят в Махновка и околните горски пояси - в самото село е осуетен опит на украинските въоръжени сили да стоварят десантна група (имало и унищожена техника, и личен състав). В Суджански район се прехвърлят всички възможни резерви на противника, включително и за сметка на украинските граничари от 94-и граничен отряд на Държавната гранична служба на Украйна, които преди това са залавяли отклоняващи се от военна служба по река Тиса на западните граници на Украйна", твърди "Два майора", чийто обзор е споделен от "Рибар" на бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук.

В Сиверското направление са отчетени 6 бойни сблъсъка, а в Харковското - нито един. От Харковското направление обаче се появи видео, показващо спиране на нападение по посока на Вовчанск и ударена руска бойна машина на пехотата БМП-3, от която излиза войник - вероятно от Бурятия или от Северна Корея. Той е бил улучен от дрон.

During a halt of one of the assaults on the Vovchansk direction, a Russian BMP-3 was hit, from which a soldier—possibly a Buryat or North Korean—emerged. The soldier was hit by an FPV and the BMP-3 was finished off. pic.twitter.com/UCV8rRt9Fj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 29, 2025

Междувременно се появи фалшива новина сред руските военни блогъри, че снощи, 29 януари, имало активност на "беларуския фронт". Твърди се, че Украйна е изстреляла безпилотни самолети към петролната рафинерия в Мозир, само на 40 км от границата. Това е същият обект, който Александър Лукашенко спомена наскоро във връзка със свой разговор с украинския президент Володимир Зеленски - лидерът на Украйна твърди, че диктаторът го молил да не атакува единствената петролна рафинерия в Беларус: Рецептата на Зеленски за Путин: Не го чакаш, удряш го, щом заплаши (ВИДЕО).

Генералният директор на съоръжението обаче опроверга слуховете, а местните жители също не съобщиха за безредици.

Война на дронове

През изминалата нощ Украйна, съгласно сводката на украинските военновъздушни сили, е обезвредила общо 76 дрона от изстреляни 81 - става дума за "Шахед"-и и безпилотни апарати "примамки", полетели от Руската федерация. От тях 37 са свалени с помощта на противовъздушна отбрана, а 39 - чрез електронно заглушаване. "В резултат на вражеското нападение са засегнати Черниговска, Сумска, Одеска и Полтавска област. Засегнати са промишлени предприятия, частни и жилищни сгради, моторни превозни средства", пишат от ВВС на Украйна.

Стана ясно също, че снощи дрон е поразил многоетажна жилищна сграда в Суми. Загинали са четирима души, съобщиха местните власти. Други 9 са ранени, включително дете.

Video of the moment of drone strike on a residential building in Sumy



There is a child among the injured. Rescue work is continuing. pic.twitter.com/3wvMHsWHmh — NEXTA (@nexta_tv) January 30, 2025

През нощта Русия е атакувала Запорожка област цели 401 пъти. По-конкретно, според началника на областната администрация Иван Фьодоров, Русия е нанесла 16 въздушни удара по Новопавловка, изпратила е в региона 190 дрона от различни модификации, стреляла е по Новодаровка веднъж със система за залпов огън и е нанесла 194 удара с артилерия по Каменско, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаровно и Новодаровка.

„Има 16 съобщения за нанесени щети на апартаменти, частни къщи и инфраструктурни обекти. Няма пострадали цивилни граждани“, каза Фьодоров.

Руското министерство на отбраната съобщи за "прехванати и унищожени" 5 украински дрона през нощта на 29 срещу 30 януари - три над територията на Белгородска област и два над Брянска област. Рано тази сутрин все още се наблюдава пожар в нефтената помпена станция "Новозибков" на петролопровода „Дружба“ в Брянска област: Пак пожар в руска нефтена база, важна за петролопровода "Дружба", атака и в Крим (ВИДЕО).

Early this morning, a fire was still observed at the Druzhba oil pumping station in Bryansk region. https://t.co/u2mwSYlcmj pic.twitter.com/E5NsEwK43a — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 30, 2025

Що се отнася за стрелбата край Заозерне на окупирания Кримски полуостров, за която съобщихме снощи, руските власти твърдят, че става дума за военни учения.

Излезе и новина, че финландската компания „Insta Group Oy“, съвместно с украински специалисти, е разработила нов ударен дрон „Steel Eagle ER“ за Силите за специални операции на Украйна. Той е оборудван с 3,6-килограмова бойна глава с волфрамови топчета, която се взривява над целта във въздуха и покрива площ до 2 км. Дронът има голям обсег на действие и устойчивост срещу електронно заглушаване. Точни данни засега не се съобщават.