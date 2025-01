"Зеленски е нелегитимен": Путин бил готов за преговори, но се оправда, че няма кой да подписва документи от украинска страна (ВИДЕО)

Украйна може да намери законен начин да проведе мирни преговори с нас за прекратяване на специалната военна операция, но не виждаме желание от страна на Киев да се ангажира. Това каза руският президент Владимир Путин пред главния репортер на Кремъл Павел Зарубин, заснето в автомобил. Путин видя проблем в „нелегитимността“ на украинския президент Володимир Зеленски, тъй като според него, той е незаконно начело на страната си заради удължаването на мандата му. Припомняме, че Зеленски бе принуден да отмени изборите заради руската агресия.

Още: Путин и Тръмп: Голямо, но крехко его и игра върху лед, в която руснакът губи позиции

"Но по същество, ако искат да продължат, има законен начин да го направят. Нека председателят на Радата (украинския парламент) се справи с това в съответствие с конституцията", каза Путин „Ако има желание, можем да разрешим всякакви правни въпроси. Но засега просто не виждаме такова желание. Ако Украйна покаже желание за преговори и търсене на компромиси, нека всеки подходящ да води тези преговори, да го заяви. Ние, естествено, ще осигурим това, което отговаря на нашите интереси“, каза Путин: Юридически урок за Путин заради Зеленски, руският диктатор го прие с половин уста (ВИДЕО).

Putin claims that the "special military operation" will end in 1.5-2 months if foreign aid to Ukraine stops. He also stated that talks with Ukraine are possible, but not with Zelensky, Ukraine's sovereignty is almost null, the West pushed Kyiv to continue the conflict and that… pic.twitter.com/UhMg4oIAGm