Мистериозният художник Банкси направи антивоенна творба, но стана нещо с нея (ВИДЕО и СНИМКИ)

Известният уличен артист изобрази летящи дронове върху пътен знак "Стоп" в Лондон. Творбата била откраднат аведнага след потвърждението на авторството.

Крадецът дори не се свени от фотоапаратите на минувачите - скоро снимките вече обиколиха социалните мрежи. ОЩЕ: Мистериозният художник Банкси сам издал името си в интервю (ВИДЕО)

🇵🇸 A piece of art made by Banksy showing solidarity with those suffering in Gaza was stolen less than an hour after it was confirmed to be legit. pic.twitter.com/G1HDjZwaIF