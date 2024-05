Множество ранени след турбуленция при полет над Турция

"Полет QR107 на Qatar Airways от Доха кацна безопасно по разписание на летище "Дъблин" малко преди 13 ч. в неделя", е заявил операторът на летището пред "Sky News". "При кацането самолетът беше посрещнат от службите за спешна помощ, включително летищната полиция, пожарна и спасителна служба, тъй като общо 12 души на борда съобщиха за наранявания, след като самолетът преживя турбуленция по време на полет над Турция. Екипът на летище "Дъблин" продължава да оказва пълно съдействие на земята на пътниците и персонала на авиокомпанията", допълва служителят.

BREAKING: Emergency services at Dublin Airport after passengers and crew injured by turbulence on Qatar Airways flight



Full story 🔗https://t.co/qKwrp7fFEU