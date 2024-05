Известен режисьор загинал при турбуленция в сингапурски самолет (СНИМКИ)

Властите смятат, че е починал от сърдечен удар, заради шока от преживения ужас. Повече от 70 души бяха ранени при инцидента, като се смята, че съпругата на Китчън Линда също е сред хоспитализираните. Не е ясно какво е нейното състояние към този момент.

Man who died on Singapore Airlines flight after severe turbulence has been named.



Geoffrey Kitchen, 73, a British citizen has been identified as the victim with authorities suggesting he died due to a ‘heart attack.’



The victim worked as a musical theatre director, running… pic.twitter.com/yH0pLCYyZu