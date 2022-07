Над 30 души са под руините на сграда след руски удар в Донецк, има и жертви

Най-малко шестима души са били убити и вероятно над 30 са затрупани под отломките на рухнала пететажна сграда, поразена снощи от руска ракета в град Часив Яр в Донецката област. Това съобщи днес в "Телеграм" украинският губернатор на областта Павло Кириленко.

По думите му, освен шестимата убити, има и петима ранени. Местни жители са казали, че най-малко 34 души са останали под развалините на сградата.

⚡️Governor: 34 people stuck under rubble after Russian missile strike in Donetsk Oblast.



According to Donetsk Oblast Governor Pavlo Kyrylenko, Russia's July 9 attack on a 5-story building in the city of Chasiv Yar has killed 6 people and injured 5 others.



📷Pavlo Kyrylenko pic.twitter.com/iLrvZQ88ut