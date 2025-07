Лигърът Голиат: Впечатляващ хибрид между лъв и тигрица се роди в Румъния (СНИМКА)

Рядка кръстоска между лъв и тигрица – мъжки лигър, се е родил в частен зоопарк в румънското село Захарещ, близо до град Сучава. Малкото, което вече е на девет седмици, получава името Голиат от своите гледачи. По думите на ветеринарния лекар д-р Габриел Гаспар, животното е в отлично здравословно състояние, съобщава агенция ДПА.

Собственикът на зоопарка, Дорин Шоймару, който отглежда лъвове и тригри заедно, споделя, че е решил да създаде хибридния вид, след като научил за високия обществен интерес към лигрите. В неговия обект лъвове и тигри съжителстват в общи заграждения. Там се отглеждат около 570 животни – сред тях има три лъва, четири тигъра и множество птици.

