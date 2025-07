С какви ракети Германия се готви да се пази от Путин? (ВИДЕО)

Германия възнамерява да закупи от САЩ ракетни системи "Тайфун" (Typhon) и крилати ракети с голям обсег "Томахоук" като възпиращ фактор срещу Русия, обяви министърът на отбраната Борис Писториус. Системите ще позволят нанасяне на удари по Руската федерация от стартови площадки в Източна Германия в случай на агресия от страна на диктатора Владимир Путин срещу НАТО. На практика, стратегическата система със среден обсег има обхват около 1700 км и може да "покрие" почти цяла Европа.

Blk IV TLAM range (1000 mi, 1700 km) from a launch box in eastern Germany. https://t.co/W0imKsI6CS pic.twitter.com/Yn0AntFOWv

"Не става дума да ги използваме, а да покажем, че ги има", заяви Писториус и уточни, че ракетите и системата за изстрелване ще са възпираща мярка срещу Москва. Берлин възнамерява да закупи системите "Тайфун" за ракети "Томахоук", които ще бъдат временно разположени в Германия от 2026 г. нататък благодарение на Съединените щати, добави министърът, цитиран от Tagesspiegel.

“Es geht nicht darum sie einzusetzen, sondern zu zeigen, dass sie da sind” - #Pistorius kündigt an, dass 🇩🇪 zur Abschreckung 🇷🇺 selbst Typhon-Systeme zum Abschuss Tomahawk-Raketen kaufen will, die 🇺🇸 ab 2026 nur vorübergehend in Deutschland . stationieren | @Tagesspiegel pic.twitter.com/Zffcz99N6T