Припомняме, че преди президентските избори на 17 март, 2024 година, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин обеща 11,5 трилиона рубли социални разходи за 6 години. Само едно наводнение струва 4% от това обещание, при това по предварителни данни и то за седмица-две.

По думите на Паслер, тази оценка е "много предварителна" - с други думи, нищо чудно пораженията от природната стихия и скъсването на язовирни стени да струват повече и то немалко.

Нивото на река Урал в Оренбург вече е 10,87 метра - най-високото, регистрирано някога, откакто се водят замервания. Очаква се то да продължи да се повишава - руското министерство на извънредните ситуации вече каза, че първо понижение може да има най-рано от 17 април нататък.

Следващото денонощие водата може да залее 3500 къщи.

Междувременно, в Курганска област решиха да се молят на наводнението да не ги съсипе - като обикалят с икона с хеликоптер:

🤡 An icon instead of a dam



A procession through the air with a miracle-working icon of the Mother of God was organized by priests in Kurgan because of the flood. The prayer service was dedicated to "overcoming the natural disaster". The Kurgan region is going under water for… pic.twitter.com/Zqyvkb0CTi